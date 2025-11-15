Sobe a 11 número de mortos por deslizamento de terra na Indonésia

O número de mortos devido a um deslizamento de terra na Indonésia subiu para 11, informou neste sábado(15) uma autoridade local, enquanto as equipes de resgate trabalham contra o relógio para localizar outras 12 pessoas que continuam desaparecidas. O deslizamento, provocado por chuvas intensas, ocorreu na quinta-feira no distrito de Cilacap, na província de Java Central, onde casas de três aldeias foram soterradas.

"Até a tarde deste sábado, o número de vítimas encontradas sem vida é de 11, e continuamos buscando outras 12", disse à AFP Muhamad Abdulá, chefe local de busca e resgate. O balanço anterior, comunicado na sexta-feira, era de dois mortos e pelo menos 21 desaparecidos. Mais de 700 pessoas - incluindo membros dos serviços de resgate, do exército, da polícia e voluntários - participam das operações de busca, acrescentou. No início desta semana, a Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia emitiu um alerta para condições meteorológicas extremas.