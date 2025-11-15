República Dominicana apreende cocaína em operação conjunta com EUA

A República Dominicana informou neste sábado (15) sobre a apreensão de cerca de 500 kg de cocaína que estavam em uma lancha interceptada em uma operação conjunta com os Estados Unidos. A Direção Nacional de Controle de Drogas (DNCD) afirmou, em comunicado, que a apreensão foi realizada "em apoio à Operação Lança do Sul do Comando Sul dos Estados Unidos", na qual trabalhou "estreitamente com a Administração de Controle de Drogas (DEA)", a agência americana de repressão ao tráfico de narcóticos.

A Lança do Sul é a nova operação antidrogas anunciada na quinta-feira pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos como parte de um destacamento militar no Caribe, que a Venezuela denuncia como uma tentativa de derrubar seu presidente, Nicolás Maduro. Seu lançamento coincide, no entanto, com a chegada do maior porta-aviões do mundo ao Caribe, que, com sua flotilha adjacente de embarcações, se junta a outros sete navios na região. A DNCD indicou que a lancha foi detida no litoral de Pedernales (sul) e que procedia da América do Sul. "É muito difícil saber se é da Colômbia ou da Venezuela", disse à AFP uma fonte do organismo, que especificou que dois dominicanos foram detidos e que os 484 pacotes de drogas suspeitas apreendidos equivalem a quase 500 kg.

"As unidades atuantes montaram uma ampla operação por ar, mar e terra para capturar vários indivíduos que, segundo informações de inteligência, aproximavam-se do litoral dominicano em uma embarcação com uma importante carga de supostas substâncias narcóticas", afirma o comunicado da DNCD. A embarcação de 27 pés de comprimento tinha dois motores de popa. O destacamento militar dos Estados Unidos no Caribe começou em setembro. Desde então, bombardeou 21 lanchas supostamente utilizadas por traficantes de drogas, com um balanço de pelo menos 80 mortos.

Os Estados Unidos acusam Maduro de liderar um cartel de drogas e oferecem uma recompensa de 50 milhões de dólares (264 milhões de reais) por sua captura. Na sexta-feira, o presidente americano Donald Trump afirmou que, "de certa maneria", havia decidido seus próximos passos sobre a Venezuela. "Não posso dizer o que é", comentou ele em declarações a jornalistas. A emissora de notícias americana CBS News informou que altos comandantes militares apresentaram a Trump opções atualizadas para possíveis operações na Venezuela, que incluem ataques contra alvos em terra.