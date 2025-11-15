Incêndio controlado após forte explosão em zona industrial de Buenos Aires

O incêndio causado por uma forte explosão em um parque industrial ao sul de Buenos Aires está contido, e a maioria dos mais de 20 feridos leves que o incidente deixou já recebeu alta, informaram neste sábado(15) as autoridades locais. Na sexta-feira, uma densa coluna de fumaça ergueu-se a centenas de metros no céu do município de Ezeiza, a cerca de 40 quilômetros de Buenos Aires, enquanto as chamas iluminavam os arredores dos edifícios afetados, constatou a AFP no local.

As explosões e o fogo provocaram pânico nos moradores da área, onde algumas casas sofreram quebras de vidros e outros danos menores. "O incêndio não está apagado (...) está contido, o que significa que não sairá dos limites onde está se desenvolvendo", disse Fabián García, diretor de Defesa Civil da província de Buenos Aires, a meios de comunicação locais. O incidente "teve características violentas, mas a situação nunca esteve fora de controle para risco da população", acrescentou o dirigente. García explicou que a qualidade do ar continua sendo medida e que a fumaça contém partículas suspensas, "o que causa um nível de impacto, mas não é uma situação extremamente perigosa".

A explosão causou ferimentos leves em mais de 20 pessoas que já receberam alta dos centros de saúde que atenderam a emergência, informaram as autoridades a meios de comunicação locais. Um homem que sofreu um infarto devido à tensão causada pela emergência e uma mulher grávida com sintomas de intoxicação, moradora de um bairro próximo à explosão, continuam internados em centros de saúde. "Vimos um pouco de fogo, como uma luz, um amanhecer. E de repente, como uma bomba atômica, viu-se um cone de fogo e o chão tremeu", comentou Gabriel Olivera, dono de uma construtora, ao canal local TN.