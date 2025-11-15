Dois homens presos na Tailândia por transportar 81 macacos e metanfetamina

A Tailândia é um importante centro de trânsito para os contrabandistas de fauna silvestre, que frequentemente vendem espécies ameaçadas de extinção muito valorizadas no lucrativo mercado negro da China, Taiwan e Sudeste Asiático.

Autoridades tailandesas prenderam dois homens suspeitos de fazer parte de uma rede internacional de tráfico de animais selvagens, informou o exército neste sábado(15), após interceptar um automóvel no qual transportavam 81 macacos e metanfetaminas perto da fronteira com o Camboja.

Uma patrulha parou o veículo na sexta-feira à tarde no distrito de Aranyaprathet, na província meridional de Sa Kaeo, onde as tropas encontraram os macacos dentro de um saco de malha azul, informou no Facebook o 12.º Regimento de Guardas Florestais.

Os soldados também apreenderam comprimidos de metanfetamina e cristal da mesma droga, embora as quantidades não tenham sido especificadas.

Durante o interrogatório, os homens admitiram que estavam envolvidos em uma rede de tráfico transfronteiriço que transportava macacos da Tailândia para o Camboja, acrescentou o exército em uma nota separada.

