Suécia aposta no silêncio de suas florestas como antídoto para o ruído do mundo

Quatro dias em uma cabana no meio da floresta, sem telefones ou barulho: três duplas aceitaram o desafio como parte de uma campanha da Suécia para promover a tranquilidade escandinava e conscientizar sobre os perigos da poluição sonora. O projeto surgiu da constatação de que, para muitos turistas, o encanto da Suécia reside em sua paz.

Os motivos para escolher viajar para a Suécia "são o relaxamento, a calma e a desconexão, além das experiências na natureza", explicou Josefine Nordgren, uma das organizadoras do projeto "Silent Cabin" (Cabana Silenciosa) da Visit Skane (Visite a Escandinávia), que promove o turismo no sul do país. O ruído é o segundo fator ambiental mais prejudicial à saúde dos europeus, depois da poluição do ar, segundo a Agência Europeia do Meio Ambiente (AEMA). Neste outono, a Visit Skane convidou três duplas para passar quatro dias em uma pequena cabana aninhada na floresta, sem nenhum custo, com a condição de que suas conversas não ultrapassassem os 45 decibéis. O nível de volume normal para uma conversa é em torno de 60 decibéis.

Para garantir que todos respeitassem as regras, um medidor de nível de som foi colocado em cima de um guarda-roupa. Caso não cumprisse, a dupla poderia ser expulsa. "O dispositivo nos fez levar a situação a sério", disse à AFP Lise Holm, uma alemã de 26 anos que estava hospedada na cabana com sua irmã mais velha, Johanna. - "Mudar o mundo" -

Durante quatro dias, as irmãs comunicaram-se por sussurros ou gestos. Passaram o tempo caminhando, meditando, pintando, fazendo fogueiras... "Ouvimos sons que não percebemos no nosso dia a dia, onde tudo é barulhento e se move tão rápido", observou Johanna. Para Josefine Nordgren, exigir silêncio dos hóspedes preserva a tranquilidade do local, o que, por sua vez, melhora a saúde dos visitantes.

"Permanecer em silêncio e falar abaixo de 45 decibéis tem uma influência positiva no corpo e na mente", afirmou. Lise está convencida. "Meu nível de energia mudou muito", disse. "Sinto uma profunda felicidade e uma energia intensa, aquela sensação de que posso mudar o mundo".