Japão recorre a policiais aposentados para enfrentar onda de ataques de ursos

O Japão está se esforçando para recrutar policiais aposentados para combater os ursos, já que o arquipélago enfrenta um número recorde de ataques mortais este ano, declarou nesta sexta-feira (14) um alto funcionário do governo. O secretário-geral do governo, Minoru Kihara, presidiu uma reunião ministerial especial e aprovou um pacote de medidas que prevê recorrer a pessoas com experiência no manejo de armas de fogo, como policiais e militares aposentados, para participar dos esforços de regulação da população de ursos.

Desde abril, houve treze mortes — mais do dobro do ano passado e um recorde desde que existem estatísticas — assim como mais de 100 feridos por ataques de ursos. O plano adotado nesta sexta-feira pelo governo "tem como objetivo reduzir a superpopulação de ursos, afastando-os das áreas habitadas e intensificando os esforços de captura", declarou Kihara em uma coletiva de imprensa. Incidentes são relatados quase diariamente, com ursos rondando áreas residenciais, entrando em casas, destruindo supermercados ou aproximando-se de escolas, semeando pânico especialmente nos departamentos de Akita e Iwate (nordeste), onde ocorreram a maioria dos ataques. Alguns municípios já designaram policiais de choque para apoiar os caçadores locais encarregados de capturar e abater os ursos.