Enciclopédia on-line de Musk se baseia em 'fontes duvidosas', aponta estudo

A Grokipedia, do empresário Elon Musk, contém milhares de citações de fontes "questionáveis" e "problemáticas", o que levanta dúvidas sobre a confiabilidade dessa enciclopédia impulsionada por inteligência artificial (IA), aponta um estudo realizado por pesquisadores americanos. A empresa xAI lançou a Grokipedia no mês passado, para competir com a Wikipédia, uma enciclopédia eletrônica colaborativa criada por pessoas, acusada por Musk e outros membros da direita americana de ter um viés ideológico.

"É evidente que as barreiras no uso de fontes foram em grande parte levantadas na Grokipedia", destacaram os pesquisadores da Cornell Tech Harold Triedman e Alexios Mantzarlis, em um relatório ao qual a AFP teve acesso. "Isso leva à inclusão de fontes questionáveis e a uma maior prevalência geral de fontes potencialmente problemáticas." O estudo analisou centenas de milhares de artigos da Grokipedia e observou que essa tendência é especialmente perceptível em temas políticos polêmicos ou em temas relacionados a políticos. O verbete sobre a "teoria conspiratória das mortes de Clinton" -- amplamente desacreditada, que vincula a morte de várias pessoas ao ex-presidente americano Bill Clinton e à sua mulher -- cita o InfoWars, site de extrema direita conhecido por propagar desinformação. Outro artigo cita veículos de direita americanos e indianos, veículos estatais chineses e iranianos, sites anti-imigração, antissemitas ou antimuçulmanos, e portais acusados de promover pseudociência e teorias da conspiração, segundo o relatório.