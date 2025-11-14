Ataques russos deixam seis mortos e dezenas de feridos na Ucrania

Ao menos seis pessoas morreram nesta sexta-feira (14) na Ucrânia em ataques russos com drones e mísseis, que tiveram como epicentro a capital, Kiev, cidade que registrou a maioria das vítimas. A Rússia, que iniciou a ofensiva contra a Ucrânia em 2022, intensificou os ataques contra Kiev nos últimos meses, visando especialmente instalações energéticas, sistemas ferroviários e áreas residenciais.

Quatro pessoas morreram em Kiev, a capital ucraniana, e duas em um mercado na região do porto de Odessa (sul), informaram o presidente Volodimir Zelensky e as autoridades locais. Mais de 30 pessoas ficaram feridas. O presidente ucraniano denunciou um ataque "calculado", que somente na capital utilizou quase 430 drones, com o objetivo de provocar o maior dano possível à população e às infraestruturas civis. Segundo o comandante da administração militar de Kiev, Timur Tkachenko, vários imóveis residenciais foram atingidos em quase todos os distritos de Kiev. Jornalistas da AFP viram edifícios residenciais incendiados e equipes de emergência procurando sobreviventes entre os escombros.

A polícia de Kiev informou no Telegram "a morte de uma idosa no distrito de Desnianski e 24 feridos, incluindo uma mulher grávida e uma criança de 10 anos". Também foram relatados danos em um hospital, lojas e prédios comerciais. Além disso, segundo Zelensky, restos de um míssil Iskander atingiram a embaixada do Azerbaijão. - Ataque contra mercado -

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, denunciou um "ataque inimigo maciço" e afirmou que as forças de defesa aérea foram acionadas. Jornalistas da AFP viram balas traçantes utilizadas contra drones e o acionamento de vários sistemas antimísseis. A Força Aérea ucraniana informou que derrubou 405 dos 430 drones e 14 dos 19 mísseis lançados pela Rússia.

Um funcionário de alto escalão ucraniano destacou a eficácia das defesas, que, segundo ele, evitou que ainda mais danos. Porém, ele alertou sobre o crescente uso de mísseis balísticos por parte de Moscou, difíceis de interceptar devido à sua velocidade e trajetória. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou em um comunicado que suas forças executaram um "ataque maciço" com drones e mísseis hipersônicos contra alvos militares e energéticos na Ucrânia.