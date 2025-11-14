Argentina vence amistoso contra Angola (2-0) com gol e assistência de Messi

Messi deu o passe para Lautaro Martínez abrir o placar para a 'Albiceleste' no fim do primeiro tempo (44'), e os papéis se inverteram aos 82 minutos de jogo, com Lautaro dando a assistência e Messi mandando para o fundo da rede.

Com um gol e uma assistência do astro Lionel Messi, a seleção argentina derrotou Angola por 2 a 0 em um amistoso internacional disputado nesta sexta-feira (14) em Luanda.

Lautaro finalizou cruzado e a bola chegou a tocar nos pés do goleiro Hugo Marques, de 39 anos, antes de entrar. Messi garantiu a vitória com um chute forte de pé esquerdo no canto.

Os autores dos gols desta sexta-feira foram substituídos no final do segundo tempo pelo técnico campeão mundial, Lionel Scaloni.

O resultado era esperado, já que a Argentina ocupa a segunda posição no ranking da Fifa, atrás da Espanha e 87 posições à frente de Angola.

A partida, disputada no estádio nacional da capital angolana, comemorou o 50º aniversário da independência desta nação do sul da África, antiga colônia portuguesa.