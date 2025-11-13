Youtuber MrBeast abre parque de diversões temporário na Arábia Saudita

MrBeast, o youtuber mais seguido do planeta com mais de 450 milhões de inscritos, inaugurou, nesta quinta-feira (13), na Arábia Saudita, um parque de diversões temporário inspirado em seus vídeos de sucesso. O influenciador fez sua entrada no palco entre chamas, lasers, confete e uma nuvem de drones luminosos, provocando uma ovação de gritos e aplausos de adolescentes e famílias reunidos para a ocasião em Riade.

Batizado de "Beast Land", o parque receberá o público até 27 de dezembro como parte da "Riyadh Season", grande festival anual lançado para promover a capital saudita como destino turístico. No coração do parque, a Beast Arena oferece vários desafios inspirados em seus vídeos, como corridas de escalada cronometradas e um vasto labirinto no qual os participantes tentam acumular o maior número possível de pontos. Todos os dias, o visitante que acumular a maior pontuação ganha 7.000 riais (cerca de R$ 10.000, na cotação atual), enquanto um prêmio de um milhão de riais (R$ 1,4 milhão) será atribuído ao participante com mais pontos ao fim dos 45 dias. Para motivar o público, o youtuber abriu várias pastas e enormes baús cheios de maços de notas.

Judi Khayat, um saudita de 14 anos, contou "não ter ido à escola [nesta quinta] e ter ficado na fila o dia todo" para estar no evento. "Assisto aos vídeos de MrBeast desde que era criança, espero ter a oportunidade de conhecê-lo', disse à AFP. Mais de 75% dos sauditas tem menos de 35 anos, em um país que se destaca por uma juventude altamente conectada.