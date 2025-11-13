Sem energia fóssil, países ricos também 'sofrerão', diz negociador russo na COP

Sem combustíveis fósseis, até mesmo pessoas que vivem em países ricos "sofrerão", disse à AFP o chefe negociador da Rússia na COP30 de Belém do Pará, onde o Brasil tenta colocar na mesa de negociação a transição energética. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs iniciar nesta COP na Amazônia a construção de uma folha de rota para abandonar os combustíveis fósseis.

Mas Vladimir Uskov, cujo país é o sexto maior emissor de gases de efeito estufa, acredita que "não há uma única folha de rota que possa se adequar" a todos os países. "Não se pode apostar em painéis solares na Sibéria", afirma. A seguir, trechos da entrevista editada para melhor compreensão. Pergunta: A ausência dos Estados Unidos nesta COP impulsiona novas lideranças?

Resposta: "Nenhum país deveria ficar excluído desse processo. A inação dos maiores emissores de alguma forma atrasará os resultados." P: A Rússia apoia a proposta brasileira sobre os combustíveis fósseis, respaldada por países como a França? R: "É fácil falar em eliminar os fósseis quando se vive em países desenvolvidos como a França. Mas em lugares como Belém, onde as pessoas não têm acesso à eletricidade ou a alimentos, não podemos dizer que precisam de energia solar ou eólica. Essas pessoas precisam de energia e às vezes de combustíveis. Não lutamos contra elas, e sim contra as emissões, e temos tecnologias para fazer isso sem que as pessoas sofram. Precisamos de uma boa combinação: gás natural, energia nuclear, fósseis. Se começarmos a viver sem combustíveis fósseis, até mesmo as pessoas na França sofrerão, acredite."

P: Sobre a proposta brasileira, qual é sua resposta específica? R: "Todas as opções estão sobre a mesa. Não há uma única folha de rota que possa se adaptar a todos. Se outros têm seus próprios caminhos rumo ao objetivo comum, é para isso que estamos aqui. Infelizmente, não se pode apostar em painéis solares na Sibéria." P: O senhor confia que a presidência brasileira destravará pontos conflitivos nesta COP, como financiamento climático e comércio?