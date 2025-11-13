Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia japonesa recebe autorização para usar rifles contra ursos

Polícia japonesa recebe autorização para usar rifles contra ursos

A polícia japonesa pode utilizar rifles a partir desta quinta-feira (13) contra os ursos, após a revisão das rigorosas leis locais sobre armas, para combater uma onda de ataques mortais dos animais que, inclusive, motivaram a emissão de um alerta por parte do governo dos Estados Unidos.

Desde abril, 13 pessoas morreram - um número recorde - em ataques destes animais em todo o país, com incidentes relatados quase diariamente de ursos entrando em casas, caminhando nas imediações de escolas e provocando estragos em supermercados.

O governo anunciou medidas para enfrentar o aumento dos ataques, que, segundo os cientistas, é motivado pelo rápido crescimento da população dos animais, combinado com a baixa colheita de bolotas (fruto do carvalho e fonte de alimento dos ursos) deste ano e a diminuição da presença humana em certas regiões.

As regiões de Akita e Iwate (norte do país), onde ocorreram a maioria dos ataques, organizaram nesta quinta-feira uma cerimônia para a polícia, que agora terá permissão para utilizar rifles e atirar nos ursos. 

As autoridades locais confirmaram à AFP que as mudanças na regulamentação sobre armas entraram em vigor nesta quinta-feira. A revisão ocorreu depois que a imprensa informou que as pistolas fornecidas à polícia japonesa têm uso limitado contra os ursos, sem potência suficiente para matar os animais.

A embaixada dos Estados Unidos em Tóquio publicou, na quarta-feira, um "alerta de vida selvagem" em seu site, no qual pede a seus cidadãos que evitem caminhar sozinhos nas áreas onde ursos foram observados ou que permaneçam afastados destas regiões.

A missão diplomática informou que as autoridades locais fecharam um zoológico em Sapporo, norte do Japão, próximo ao Consulado Geral dos Estados Unidos, depois que observaram um urso nas imediações.

O governo britânico também pediu que os viajantes evitem caminhadas sozinhos.

Na quarta-feira, um filhote de urso apareceu nas proximidades do aeroporto de Iwate Hanamaki, na província de Iwate, o que provocou o fechamento da pista por mais de uma hora.

