'Fiz minha vida aqui': medo cresce entre migrantes em situação irregular no Chile

Morando perto de um antigo lixão de Santiago, a venezuelana Suhey García renasceu com sua família após migrar em 2020. Com a eleição de um novo governo no Chile, ela pode ser deportada. Só assim ela partirá. "Fiz minha vida aqui", diz à AFP. Os estrangeiros em situação irregular, cerca de 337.000, a maioria venezuelanos, estão na mira da direita que concorre com a centro-esquerda nas eleições gerais deste domingo.

"Se me tirarem, bem, nada a fazer. Mas ir embora, eu mesma tomar essa decisão, não", afirma García, de 30 anos. Apesar de não ter a documentação necessária, vive tranquila. Ela vive no assentamento Nuevo Amanecer (Novo Amanhecer), a oeste da capital chilena, onde cerca de 2.000 famílias estão instaladas ao lado do que foi um lixão de entulhos. Em grande número, são haitianos, peruanos, venezuelanos e colombianos, muitos em situação irregular. Construíram casas modestas, uma ao lado da outra. Dispõem de água potável, mas não há esgoto. Estão conectados de maneira clandestina à rede elétrica e as crianças brincam entre as vielas de terra.

A campanha para as eleições de domingo no Chile se desenvolveu em um contexto dominado pelo medo à insegurança que a maioria associa aos migrantes em situação irregular. Embora a taxa de homicídios tenha triplicado na última década (de 2,5 para 6,7 por cada 100.000 habitantes), está abaixo da média da região, de 15 homicídios por cada 100.000, segundo os últimos dados da ONU. A população migrante duplicou em sete anos no Chile e alcançou 8,8% do total em 2024 neste país de 20 milhões de habitantes, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

- "Sente-se medo" - A esquerdista Jeannette Jara e o ultradireitista José Antonio Kast lideram a intenção de voto e iriam para um segundo turno em 14 de dezembro. Atrás estão, nas pesquisas, dois candidatos de direita, Johannes Kaiser e Evelyn Matthei.

O combate à delinquência e à migração irregular centra os programas de todos os candidatos, mas com Kast e os demais aspirantes de direita, as pessoas em situação irregular se tornarão pessoas indesejadas no Chile. "Imagine, me mandam para a Venezuela e lá não tenho casa. Quando já meus filhos têm uma vida estável no Chile", diz Suhey García. Com seu esposo e seus três filhos - hoje com 13, 12 e 8 anos -, entraram caminhando vindos da Bolívia por uma passagem fronteiriça não autorizada.