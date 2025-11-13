Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil reforça segurança da COP30 após críticas da ONU

Brasil reforça segurança da COP30 após críticas da ONU

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Brasil reforçou a segurança da COP30 em Belém do Pará, em resposta às críticas da ONU e depois que dezenas de manifestantes indígenas e outros ativistas invadiram à força o recinto.

Em uma nota enviada à AFP, o governo brasileiro destacou ter reavaliado o dispositivo de segurança, em coordenação com a ONU, especialmente com o aumento do número de agentes e a instalação de novas barreiras no local da conferência.

Os manifestantes forçaram na terça-feira a entrada principal do Centro de Convenções de Belém e enfrentaram os agentes de segurança que tentaram contê-los.

No incidente, dois policiais sofreram ferimentos leves, segundo a ONU.

As imagens dos confrontos deram a volta ao mundo.

"Todas as solicitações da ONU têm sido atendidas", diz a nota do governo.

Mas também destaca que a segurança interna da Zona Azul, centro diplomático do evento onde ocorreu o confronto, está a cargo da ONU e que as autoridades locais dispõem dos meios solicitados.

As medidas foram tomadas depois que Simon Stiell, o mais alto responsável climático da ONU, enviou uma carta dura às autoridades brasileiras para protestar pelas condições de segurança, segundo a imprensa.

As autoridades também afirmaram ter respondido às queixas sobre a climatização e a impermeabilidade do local da COP, cuja organização em Belém representa um verdadeiro quebra-cabeça logístico há vários meses.

"Não houve alagamento do local do evento, e sim ocorrências localizadas, como goteiras", o que foi reparado, segundo a nota.

Afirmam ainda ter instalado aparelhos de ar-condicionado adicionais para os 42 mil participantes presentes no centro de convenções, submetidos ao intenso calor e às chuvas tropicais da Amazônia.

app/jss/atm/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

onu

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar