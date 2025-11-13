Brasil reforça segurança da COP30 após críticas da ONU

O Brasil reforçou a segurança da COP30 em Belém do Pará, em resposta às críticas da ONU e depois que dezenas de manifestantes indígenas e outros ativistas invadiram à força o recinto. Em uma nota enviada à AFP, o governo brasileiro destacou ter reavaliado o dispositivo de segurança, em coordenação com a ONU, especialmente com o aumento do número de agentes e a instalação de novas barreiras no local da conferência.

Os manifestantes forçaram na terça-feira a entrada principal do Centro de Convenções de Belém e enfrentaram os agentes de segurança que tentaram contê-los. No incidente, dois policiais sofreram ferimentos leves, segundo a ONU. As imagens dos confrontos deram a volta ao mundo. "Todas as solicitações da ONU têm sido atendidas", diz a nota do governo.

Mas também destaca que a segurança interna da Zona Azul, centro diplomático do evento onde ocorreu o confronto, está a cargo da ONU e que as autoridades locais dispõem dos meios solicitados. As medidas foram tomadas depois que Simon Stiell, o mais alto responsável climático da ONU, enviou uma carta dura às autoridades brasileiras para protestar pelas condições de segurança, segundo a imprensa. As autoridades também afirmaram ter respondido às queixas sobre a climatização e a impermeabilidade do local da COP, cuja organização em Belém representa um verdadeiro quebra-cabeça logístico há vários meses.