BBC analisa outra suposta montagem enganosa de um discurso de Trump

Autor AFP
A BBC informou nesta quinta-feira (13) que está examinando o caso de outra possível montagem enganosa de um discurso de Donald Trump, a segunda até o momento.

Segundo o jornal The Telegraph, a BBC exibiu em junho de 2022, em seu programa Newsnight, uma reportagem na qual teriam sido justapostas frases soltas de um discurso de Trump de 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores do republicano invadiram o Capitólio, em Washington.

No vídeo exibido, parecia que o magnata incitava seus seguidores a entrar no Congresso e "lutar como diabos".

"Esse problema chegou ao nosso conhecimento e estamos conduzindo uma investigação", reagiu um porta-voz da BBC, acrescentando que o grupo audiovisual "se compromete a respeitar os mais altos padrões editoriais".

Essa acusação surge menos de uma semana depois de outra denúncia semelhante contra um programa da emissora, transmitido em 2024, que teria feito o mesmo com o mesmo discurso de Trump.

Nesse caso anterior, pelo qual a BBC reconheceu um "erro de julgamento", o grupo foi fortemente criticado e isso resultou nas demissões do diretor-geral e da chefe da BBC News, sua principal rede de informação.

O presidente dos Estados Unidos também ameaçou processar a BBC, exigindo 1 bilhão de dólares (R$ 5,29 bilhões) em indenização por difamação, caso o grupo não se desculpe e retire o documentário que contém a mensagem enganosa antes de sexta-feira, às 22h00 GMT (19h00 de Brasília).

Por sua vez, a BBC declarou que responderia "no devido tempo" às exigências de Donald Trump.

Com relação ao caso do programa Newsnight, o Telegraph cita um ex-funcionário da equipe, que afirmou ao jornal que o grupo identificou um problema relacionado à edição do discurso de Trump após a exibição, mas que um responsável não deu continuidade ao assunto.

Segundo essa fonte, o caso teria sido denunciado imediatamente no estúdio por um convidado, ex-colaborador de Donald Trump.

