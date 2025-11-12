Escândalo de corrupção e batalhas judiciais colocam Zelensky à prova na Ucrânia

Um escândalo de corrupção e crescentes acusações de que a presidência ucraniana usa o Judiciário para intimidar críticos colocaram o presidente Volodimir Zelensky contra a parede, quase quatro anos após a invasão russa da Ucrânia. O atual ministro da Justiça e ex-ministro da Energia, German Galushchenko, foi suspenso de suas funções nesta quarta-feira (12) por suspeitas de corrupção.

O político, que nega as acusações, está envolvido na investigação de um suposto esquema de cobrança de propinas de 100 milhões de dólares (527 milhões de reais) na empresa nacional de energia. O escândalo, que afetou um aliado próximo de Zelensky, Timur Mindich, desencadeou uma onda de indignação no país, em um momento em que a infraestrutura energética é bombardeada diariamente pela Rússia. Mindich é coproprietário da produtora audiovisual fundada pelo presidente, e o escândalo também ocorre em um período crítico para ele, já que as forças russas fizeram avanços no leste do país. O presidente desfruta de grande popularidade desde o início do conflito em fevereiro de 2022. Mas outros casos o colocaram no centro das atenções e renderam à sua equipe acusações de usar o sistema judicial para silenciar críticos.

Na origem dessa acusação está a prisão em outubro de Volodymyr Kudrytsky, que dirigiu a empresa nacional de energia Ukrenergo até 2024, acusado de desvio de fundos. O suspeito, que se considera um bode expiatório, nega as acusações e afirma que se trata de uma retaliação por criticar a estratégia da Ucrânia para defender a rede de energia dos bombardeios russos. "É puramente político. Isso não poderia ter acontecido sem a participação do gabinete presidencial", acusou Kudrytsky, atualmente em liberdade sob fiança, à AFP.

As autoridades querem "mostrar o que acontecerá se assuntos delicados forem discutidos", acrescentou, apontando suas relações tensas com os líderes do país. - "Algo que não gostem" - Kudrytsky, desde então, conseguiu apoios de alto nível.

O defensor público para assuntos empresariais, Roman Waschuk, afirmou que as provas "parecem bastante frágeis" e advertiu contra "perseguir pessoas pelo simples fato de desempenharem suas funções corporativas normais". A deputada da oposição Inna Sovsun declarou à AFP que se trata de uma estratégia para silenciar pessoas por meio de investigações criminais. "Você sabe que há um caso contra você e que tentarão usá-lo se você fizer algo que não gostem", disse. Quando a AFP perguntou sobre o caso na semana passada, Zelensky respondeu que era uma questão que deveria ser resolvida pelo Judiciário, mas que Kudrytsky "era o chefe de um grande sistema, e esse sistema tinha que garantir nosso fornecimento de energia. Ele tinha que fazê-lo".