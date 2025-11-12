China acredita que 'um dia' os EUA voltarão a assumir compromisso climático, diz chefe negociador à AFP

A China acredita que "um dia" os Estados Unidos voltarão a assumir compromissos contra a mudança climática, afirmou o principal negociador chinês à AFP durante a conferência da ONU sobre o clima, a COP30, realizada em Belém do Pará. A cooperação entre China e Estados Unidos, as duas maiores economias e principais poluidoras do planeta, foi fundamental no passado para destravar impasses nas negociações climáticas das Nações Unidas.

Mas o governo de Donald Trump, que retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, está ausente desta edição da conferência na capital paraense. "Enfrentar a mudança climática exige o esforço de todos os países. Esperamos por isso algum dia, e também acreditamos que, em algum momento no futuro, os Estados Unidos retornarão", disse à AFP Li Gao, que também é vice-ministro do Meio Ambiente. Enquanto Trump promove os combustíveis fósseis, a China está instalando mais fontes de energia renovável e colocando mais veículos elétricos nas estradas do que qualquer outro país. Segundo Li, a prioridade da China na COP30 é apoiar a presidência brasileira "para enviar um sinal político muito forte de que a transição verde e de baixo carbono é irreversível".

"É muito importante que as partes aqui demonstrem solidariedade política e se comprometam a trabalhar juntas para enfrentar a mudança climática e garantir que esta COP seja uma conferência de implementação", acrescentou. Ele também instou os países a "evitar os impactos negativos do unilateralismo geopolítico e do protecionismo". Um dos principais temas desta COP é como garantir recursos financeiros para ajudar os países em desenvolvimento a realizar a transição para a energia verde e a se adaptar às mudanças climáticas.

A COP29, realizada em Bacu no ano passado, terminou com o compromisso das nações desenvolvidas de destinar 300 bilhões de dólares (cerca de 1,59 trilhão de reais) por ano em financiamento climático aos países mais pobres até 2035, um valor criticado por ser insuficiente. Também foi estabelecida uma meta menos específica de mobilizar 1,3 trilhão de dólares anuais (cerca de 6,87 trilhões de reais) em recursos públicos e privados. Um relatório publicado pelas presidências da COP29 e da COP30 afirma que o mundo já dispõe de todas as ferramentas necessárias para atingir esse objetivo.