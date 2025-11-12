Câmara dos Representantes vota pelo fim do 'shutdown' mais longo da história dos EUA

A paralisação governamental (shutdown) mais longa da história dos Estados Unidos caminhava, nesta quarta-feira (12), para uma votação decisiva na Câmara dos Representantes, enquanto o presidente Donald Trump declarava vitória diante de uma oposição democrata frustrada e dividida. Os republicanos possuem uma maioria muito apertada no Congresso, mas o partido tem mostrado disciplina de voto em ambas as câmaras. Os democratas, por outro lado, parecem divididos entre uma liderança que quer manter a pressão sobre o governo e certos legisladores moderados que já romperam fileiras e chegaram a um acordo sob certas condições.

- Debate sobre a saúde - Após seis semanas de bloqueio, o Senado votou na segunda-feira a favor do fim do fechamento, graças à participação de oito democratas e à oposição de apenas um republicano. Os esforços dos democratas para tentar reabrir a grande discussão sobre os subsídios para a cobertura de saúde acabaram frustrados. O Senado votou por reenviar à Câmara dos Representantes um texto que não compromete em nada nesse aspecto.

Os republicanos limitaram-se a prometer um debate separado, a curto prazo, sobre os auxílios para a cobertura de saúde de milhões de americanos. O comitê de Regras da Câmara dos Representantes anunciou nesta quarta-feira que já aprovou por oito votos a favor e quatro contra a lei para reabrir o governo, o que indica que sua aprovação definitiva é provável no plenário. "Vamos reabrir nosso país, que nunca deveria ter fechado", comemorou Trump.

Seus aliados no Congresso, o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, e o líder da maioria no Senado, John Thune, demonstraram firmeza ao longo de semanas de enorme pressão, que incluiu cancelamentos de voos em todo o país devido à falta de controladores aéreos — que não receberam salário por quase dois meses. O presidente americano assegurou que a Câmara está pronta para prolongar os gastos públicos até janeiro. "Somente aqueles que odeiam nosso país querem vê-lo fechado", declarou à emissora ESPN. - Nervosismo dos democratas -

O líder da minoria no Senado, o democrata Chuck Schumer, votou contra a reabertura, mesma posição mantida pelo chefe da bancada dos representantes, Hakeem Jeffries, nesta quarta-feira. "A assistência médica das pessoas neste país está prestes a se tornar impagável", afirmou Jeffries. A polêmica reside no "Obamacare", a reforma de saúde aprovada durante a presidência democrata de Barack Obama, que representava uma primeira tentativa de introduzir uma cobertura de saúde pública universal em todo o país.