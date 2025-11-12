Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Câmara dos Representantes vota pelo fim do 'shutdown' mais longo da história dos EUA

A paralisação governamental (shutdown) mais longa da história dos Estados Unidos caminhava, nesta quarta-feira (12), para uma votação decisiva na Câmara dos Representantes, enquanto o presidente Donald Trump declarava vitória diante de uma oposição democrata frustrada e dividida.

Os republicanos possuem uma maioria muito apertada no Congresso, mas o partido tem mostrado disciplina de voto em ambas as câmaras. Os democratas, por outro lado, parecem divididos entre uma liderança que quer manter a pressão sobre o governo e certos legisladores moderados que já romperam fileiras e chegaram a um acordo sob certas condições.

- Debate sobre a saúde -

Após seis semanas de bloqueio, o Senado votou na segunda-feira a favor do fim do fechamento, graças à participação de oito democratas e à oposição de apenas um republicano.

Os esforços dos democratas para tentar reabrir a grande discussão sobre os subsídios para a cobertura de saúde acabaram frustrados. 

O Senado votou por reenviar à Câmara dos Representantes um texto que não compromete em nada nesse aspecto. 

Os republicanos limitaram-se a prometer um debate separado, a curto prazo, sobre os auxílios para a cobertura de saúde de milhões de americanos.

O comitê de Regras da Câmara dos Representantes anunciou nesta quarta-feira que já aprovou por oito votos a favor e quatro contra a lei para reabrir o governo, o que indica que sua aprovação definitiva é provável no plenário. 

"Vamos reabrir nosso país, que nunca deveria ter fechado", comemorou Trump. 

Seus aliados no Congresso, o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, e o líder da maioria no Senado, John Thune, demonstraram firmeza ao longo de semanas de enorme pressão, que incluiu cancelamentos de voos em todo o país devido à falta de controladores aéreos — que não receberam salário por quase dois meses.

O presidente americano assegurou que a Câmara está pronta para prolongar os gastos públicos até janeiro. "Somente aqueles que odeiam nosso país querem vê-lo fechado", declarou à emissora ESPN.

- Nervosismo dos democratas -

O líder da minoria no Senado, o democrata Chuck Schumer, votou contra a reabertura, mesma posição mantida pelo chefe da bancada dos representantes, Hakeem Jeffries, nesta quarta-feira.

"A assistência médica das pessoas neste país está prestes a se tornar impagável", afirmou Jeffries. 

A polêmica reside no "Obamacare", a reforma de saúde aprovada durante a presidência democrata de Barack Obama, que representava uma primeira tentativa de introduzir uma cobertura de saúde pública universal em todo o país. 

Diante da crise da pandemia do coronavírus, o democrata Joe Biden estendeu em 2022 uma série de subsídios para ajudar milhões de americanos a pagar esta cobertura. O prazo dos auxílios expira no final do ano, o que pode fazer com que os valores subam consideravelmente. 

Os republicanos argumentam que estes subsídios deveriam ajudar apenas as classes mais desfavorecidas e não se estender de forma indiscriminada.

Durante os acalorados debates sobre o 'shutdown' do governo, os republicanos também acusaram os democratas de querer beneficiar milhões de imigrantes sem documentos.

As pesquisas mostraram que a maioria da população atribuía a Trump e aos republicanos a responsabilidade pelo fechamento, já que eles dominam a Casa Branca e o Congresso. Mas sua unidade permaneceu quase sem fissuras, enquanto a indignação crescia na opinião pública. 

O nervosismo acabou pesando mais nas fileiras democratas, que há apenas uma semana comemoravam uma série de vitórias em seus redutos eleitorais, incluindo a eleição de um prefeito que se autodeclara socialista em Nova York. 

A renovação geracional acelera neste partido. A veterana líder na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, anunciou sua aposentadoria na semana passada, e Schumer aparece cada vez mais questionado no Senado.

