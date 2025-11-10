Valas comuns eternizam Guerra Civil Espanhola

"É a minha única ilusão, depois posso morrer", diz entre lágrimas María Jesús Ezquerra, que, aos 88 anos, e meio século após a morte de Franco, sonha finalmente em recuperar o corpo de seu pai, assassinado e jogado em uma vala no início da Guerra Civil, para reuni-lo com sua mãe. "Sempre fui uma mulher que amava muito o meu pai, sem conhecê-lo, porque não o conheci", acrescenta soluçando na sala de sua casa em Pinsoro, Aragão. Ao seu lado, sua filha Conchita García segura sua mão, e diante delas, sobre a mesa, há fotos de sua mãe e de seu pai, Jesús Ezquerra.

Após o rápido triunfo do golpe militar de 1936 nesta região, este trabalhador rural e vereador socialista de 38 anos estava certo de que viriam buscá-lo e havia planejado escapar. Quando finalmente chegaram à sua casa, temeu deixar para trás sua esposa e quatro filhos, mais um a caminho, María Jesús. Dois dias depois, jazia na vala comum do cemitério de Ejea de los Caballeros junto a cerca de 150 pessoas, segundo uma estimativa conservadora. Acabaram de começar os trabalhos de exumação da vala de Ejea, uma localidade de 17.000 habitantes a uma hora ao norte de Zaragoza, e María Jesús é uma das poucas filhas das vítimas que ainda está viva, aumentando, e muito, as possibilidades de identificar seu pai pelo DNA. - Cerca de 114.000 desaparecidos -

Existem mais de 3.300 sepulturas clandestinas da Guerra Civil e 114.000 desaparecidos, segundo o governo de Pedro Sánchez. Embora tenha havido execuções extrajudiciais no lado republicano, o franquismo fez um esforço para recuperar os corpos e homenageá-los. A maior vala comum da Espanha está no Vale dos Caídos, agora chamado de Cuelgamuros, o mausoléu próximo a Madri que Franco construiu para sua glória, e para o qual levou cerca de 33.000 mortos de ambos os lados, sem informar as famílias dos republicanos.

Após a morte de Franco em 1975, alguns familiares começaram a exumar seus entes queridos, porque muitas vezes se sabia onde estavam, mas somente em 2022 foi aprovada a lei que atribuía ao Estado "a responsabilidade" pelas exumações. No entanto, a tarefa continua principalmente nas mãos de organizações, como a Associação Memória Histórica Batalhão Cinco Vilas, promotora dos trabalhos em Ejea. "Esperamos que o projeto dure cerca de dois anos, porque é necessário reunir muitos recursos econômicos", explica o secretário desta associação, Javier Sumelzo, de 42 anos.

Além disso, "os testes de DNA levarão seu tempo", conclui. - Menos de 1% identificados - Javier Ruiz, arqueólogo de 56 anos que lidera a exumação, lamenta meio século perdido na Espanha, entre resistências e oposição de muitos políticos e cidadãos.