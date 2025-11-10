Presidente da BBC pede desculpas por edição enganosa do discurso de Trump

O presidente da BBC, Samir Shah, pediu desculpas nesta segunda-feira (10) em nome da emissora pública por um "erro de julgamento" na edição tendenciosa de um discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O pedido de desculpas ocorreu um dia após a demissão do diretor da BBC e da chefe de seu canal de notícias, a BBC News, em decorrência deste caso.

A emissora está sendo criticada por editar diferentes trechos de um discurso do presidente americano em 6 de janeiro de 2021, dia do ataque ao Capitólio em Washington, de forma a parecer que ele incitou seus apoiadores a marcharem ao Congresso para "lutar como demônios". No entanto, na declaração original, Trump disse: "Vamos marchar até o Capitólio e vamos encorajar nossos bravos senadores e representantes no Congresso". A frase "lutar como demônios" correspondia a outro trecho do discurso. A edição enganosa do discurso de Trump foi incluída em um documentário exibido em outubro de 2024, uma semana antes das eleições presidenciais dos EUA.

- Duas demissões - "Reconhecemos que a forma como o discurso foi editado deu a impressão de um apelo direto à violência. A BBC deseja pedir desculpas por este erro de julgamento", escreveu o presidente do grupo audiovisual em uma carta para Caroline Dinenage, presidente da Comissão Parlamentar de Cultura, Mídia e Esporte. Em sua carta, Shah prometeu "reforçar" a supervisão das diretrizes editoriais do grupo.

A presidente da comissão parlamentar havia declarado que a BBC "deve dar o exemplo" diante do aumento da desinformação. Após a controvérsia, o diretor-geral da emissora pública, Tim Davie, e a chefe da BBC News, Deborah Turness, pediram demissão no domingo. O governo britânico, por meio de um de seus porta-vozes, declarou nesta segunda-feira que "apoia uma BBC forte e independente", que desempenha "um papel vital na era da desinformação", mas exigiu que ela "mantenha a alta qualidade" e "corrija seus erros rapidamente".

No domingo, Trump denunciou os "jornalistas corruptos" e "imorais" da BBC em sua rede social Truth Social. Nesta segunda-feira, em resposta a Trump, a agora ex-diretora da BBC News, Deborah Turness, negou a existência de um viés institucional na emissora pública. "Quero deixar algo bem claro: a BBC News não tem viés institucional. É por isso que é a fonte de notícias mais confiável do mundo", declarou Turness.