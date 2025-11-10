Escândalo de apostas na Turquia resulta em prisão de seis árbitros

Um tribunal de Istambul ordenou nesta segunda-feira (10) a prisão preventiva de seis árbitros turcos suspeitos de envolvimento em um grande esquema de apostas, em um momento em que a Federação Turca de Futebol ampliou sua investigação para mais de 1.000 jogadores. Além disso, um juiz decidiu pela detenção do presidente do Eyüpspor, clube da primeira divisão turca, no contexto dessas investigações.

Onze árbitros que estavam sob custódia policial desde sexta-feira foram libertados sob controle judicial nesta segunda-feira pela Justiça turca, que investiga, em especial, indícios de manipulação de resultados. Os seis árbitros enviados à prisão atuavam como assistentes nas terceira e quarta divisões, segundo o site da Federação Turca de Futebol (TFF). Paralelamente, a TFF anunciou nesta segunda-feira ter convocado diante de seu conselho disciplinar 1.024 jogadores do país, acusados de terem apostado em partidas, apesar da proibição que recai sobre eles. Os campeonatos da terceira e quarta divisões do país, nos quais jogam mais de 900 dos atletas incriminados, foram suspensos por duas semanas, anunciou a TFF, que marcou uma reunião extraordinária para terça-feira.

Vinte e sete dos jogadores sob suspeita de terem feito apostas atuam na primeira divisão, entre eles o zagueiro turco Eren Elmali, do Galatasaray e da seleção turca. Em 27 de outubro, uma investigação interna da TFF sobre 571 árbitros das ligas profissionais revelou que 152 deles, dos quais 22 atuam na primeira divisão, "apostavam de forma ativa" em partidas. Logo depois, a TFF suspendeu 149 árbitros por períodos entre oito e doze meses, prometendo "limpar" o futebol turco.