Brasil será primeiro país sul-americano com impedimento semiautomático

O sistema utiliza câmeras e inteligência artificial para rastrear a posição dos jogadores e da bola e alertar os árbitros de vídeo (VAR) em casos de impedimento. Eles devem então verificar se o sistema seguiu corretamente o procedimento para confirmar a infração e informar o árbitro principal.

O Brasileirão se tornará o primeiro campeonato do futebol sul-americano a utilizar a tecnologia de impedimento semiautomático na próxima temporada, anunciou nesta segunda-feira (10) o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud.

"Nosso olhar é para o futuro (...) A partir de 28 de janeiro, na abertura do Campeonato Brasileiro, o impedimento semiautomático será implementado", disse Xaud na abertura de um evento sobre arbitragem no Rio de Janeiro.

No próximo ano, o futebol brasileiro vai estrear um calendário reformulado.

O Brasileirão, tradicionalmente disputado do final de abril a dezembro, será realizado ao longo de todo o ano.

A regra do impedimento semiautomático foi implementada na Copa do Mundo do Catar de 2022 e é utilizada em competições como a Liga dos Campeões da Uefa e os campeonatos nacionais da Inglaterra, Espanha e Itália.