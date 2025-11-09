Joias da realeza austríaca reaparecem após 100 anos

Após a morte de Carlos 1º, em 1922, a ex-imperatriz consorte da Áustria, Zita de Bourbon-Parma, ordenou que seus descendentes mantivessem a existência das joias em segredo por 100 anos por razões de segurança. / Crédito: Nasuna Stuart-Ulin/FTI Consulting/dpa/picture alliance

Descendentes do último imperador da Áustria, da histórica Casa de Habsburgo-Lorena, revelaram nessa quinta-feira (06/11) uma coleção particular de joias que estava escondida em um cofre de banco no Canadá desde a Segunda Guerra Mundial. O paradeiro das peças permaneceu em segredo de família por mais de um século. Elas foram levadas para o Canadá quando os herdeiros fugiram do regime nazista, em 1940. Entre as joias está o célebre diamante Florentino, envolto em inúmeras teorias sobre seu destino e amplamente considerado como perdido.

Ele esteve entre os tesouros do Grão-Duque da Toscana, em Florença, e também é conhecido como Diamante Toscano. Passou às mãos dos Habsburgo por casamento, quando o último membro da família Médici de Florença morreu. O desaparecimento do diamante ganhou os jornais e virou tema de filmes e romances ao longo do último século, com diversas teorias supondo seu destino. Alguns acreditavam que os descendentes de Carlos 1º haviam vendido a pedra, outros que ela foi roubada e levada ilegalmente à América do Sul. O governo italiano chegou a reivindicar a joia, mas seu paradeiro desconhecido levou muitos a acreditarem que ela nunca seria vista novamente. A coleção também inclui itens que pertenceram à imperatriz Maria Teresa da Áustria, à rainha Maria Antonieta e ao imperador Francisco 1º.

A autenticidade das joias foi verificada por especialistas independentes. Família Habsburgo agradece ao Canadá Em um comunicado, Karl von Habsburg, político austríaco e neto de Carlos 1º, disse que havia chegado o momento de o público ver as joias. "Como descendentes do imperador Carlos I e da imperatriz Zita, estamos orgulhosos de compartilhar essas peças de grande significado cultural e histórico com o público", afirmou, expressando também sua gratidão ao Canadá.