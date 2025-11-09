Israel recebe corpo que acredita ser de militar morto em Gaza em 2014

O caixão, entregue pela Cruz Vermelha ao Exército israelense e ao Shin Bet, o serviço de segurança interna do país, "será transferido para Israel, onde será recebido em uma cerimônia militar", antes de ser levado para o Instituto Médico Legal Nacional para a identificação do corpo, informou o gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

Israel anunciou neste domingo (9) que recebeu os restos mortais de um refém, que o Hamas afirma serem do soldado israelense Hadar Goldin, que morreu em 2014 na Faixa de Gaza.

Se a identidade for confirmada, o corpo seria o número 24 pertencente a um refém entregue pelo Hamas dos 28 que se comprometeu a devolver como parte do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

"Israel recebeu, por meio da Cruz Vermelha, o caixão de um refém falecido que foi transferido para os agentes das IDF (Forças de Defesa de Israel) e do Shin Bet dentro da Faixa de Gaza", afirmou o gabinete do primeiro-ministro.

O braço armado do movimento islamista palestino Hamas havia anunciado durante a manhã que entregaria o corpo do oficial israelense Hadar Goldin.

"As Brigadas Ezedin al Qasam entregarão o corpo do oficial Hadar Goldin, que foi encontrado ontem em um túnel na cidade de Rafah", escreveu o grupo armado em um comunicado publicado no Telegram.