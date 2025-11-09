França não assinará acordo com o Mercosul que 'condenaria' seus agricultores

"Queremos apoiar nossos agricultores e, por isso, a França não assinará um acordo que, a longo prazo, os condenaria", declarou a ministra ao jornal JDD, reafirmando as "linhas vermelhas" do governo de Paris.

A França "não assinará" o acordo comercial com os países do Mercosul porque "condenaria" seus agricultores, afirmou neste domingo (9) a ministra da Agricultura, Annie Genevard.

Apesar das declarações da ministra, o presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou durante a semana que vê perspectivas positivas para a assinatura do acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai).

Para assinar o acordo, a ministra pede uma cláusula de salvaguarda agrícola, medidas que impeçam a importação para a Europa de produtos agrícolas que não cumpram as normas sanitárias e ambientais europeias, além de um reforço dos controles sanitários.

Macron indicou na quinta-feira no Brasil que está "bastante positivo" sobre a possibilidade de aceitar o acordo comercial, embora tenha afirmado que permanecerá "vigilante".

O acordo foi assinado no final de 2024 e, em 3 de setembro de 2025, foi adotado pela Comissão Europeia. Contudo, o texto ainda precisa ser aprovado pelos 27 Estados-membros da UE antes de entrar em vigor - e alguns países permanecem relutantes, como a França.