EUA: tráfego aéreo pode ser reduzido ao mínimo por 'shutdown'

O tráfego aéreo nos Estados Unidos pode ser reduzido ao mínimo a curto prazo, alertou neste domingo (9) o secretário dos Transportes, no momento em que milhares de passageiros enfrentam o caos devido ao cancelamento ou atraso de voos provocados pela paralisação do governo ("shutdown"). A administração do presidente Donald Trump ordenou a redução dos voos em 40 aeroportos para minimizar os riscos devido à falta de funcionários, como controladores de tráfego aéreo, provocada pelo fechamento parcial do governo federal.

O secretário dos Transportes, Sean Duffy, afirmou que o número de voos afetados aumentará se democratas e republicanos não alcançarem um acordo sobre o orçamento federal. Ele recordou que o feriado de Ação de Graças está próximo. "A situação só vai piorar", previu Duffy na CNN. "Nas duas semanas que antecedem o Dia de Ação de Graças, o tráfego aéreo será reduzido a um mínimo", acrescentou. Na manhã de domingo, foram registrados mais de 1.330 cancelamentos de voos dentro dos Estados Unidos e com decolagem ou pouso no país, segundo dados do FlightAware.