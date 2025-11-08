Tornado deixa cinco mortos e mais de 430 feridos no Paraná

Pelo menos cinco pessoas morreram e 432 ficaram feridas na passagem de um tornado pelo estado do Paraná, informaram as autoridades locais neste sábado (8). Os ventos violentos arrastaram carros e derrubaram casas em Rio Bonito do Iguaçu, cidade de 14.000 habitantes a quase 400 quilômetros de Curitiba.

O fenômeno meteorológico deixou um rastro de destruição sem precedentes na região. Os bombeiros do Paraná e os serviços de saúde de vários municípios atenderam 432 pessoas afetadas, informou o governo do Paraná em um comunicado. Do total, nove apresentam ferimentos graves e algumas precisaram passar por cirurgia. Duas pessoas continuam desaparecidas, mas as equipes de emergência continuam recebendo informações das famílias e o número pode aumentar nas próximas horas, segundo o governo estadual.

- Perímetro urbano - A Defesa Civil calcula que quase 80% da cidade foi destruída. Imagens publicadas nas redes sociais mostram residências devastadas. "É um cenário de guerra", declarou à imprensa o coronel Fernando Schunig, coordenador da Defesa Civil do Paraná.

"A possibilidade de haver mais vítimas é grande. Infelizmente, esse tornado pegou o perímetro urbano da cidade", acrescentou. O governador do Paraná, Ratinho Junior, afirmou na rede social X que "as forças de segurança estão em alerta, mobilizadas e acompanhando as cidades atingidas pelas fortes tempestades". Moradores relataram à imprensa local que o tornado chegou acompanhado de temporal, vento forte e granizo.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) calculou que os ventos alcançaram entre 180 e 250 quilômetros por hora. O Corpo de Bombeiros informou que prossegue com as "operações de busca e salvamento nos locais afetados, principalmente nas estruturas mais colapsadas". - Ajuda humanitária -