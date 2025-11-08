Tornado deixa cinco mortos e centenas de feridos no Paraná

Pelo menos cinco pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas na sexta-feira (7) na passagem de um tornado pelo estado do Paraná, informaram as autoridades. A força do vento arrastou vários carros e derrubou casas no município de Rio Bonito do Iguaçu.

A Defesa Civil informou em um comunicado que foram confirmadas cinco mortes como consequência do tornado. Os danos se concentraram em Rio Bonito do Iguaçu, cidade de 14.000 habitantes, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A instituição calculou que os ventos na região atingiram entre 180 e 250 km/h, o que provocou a "queda de árvores e até mesmo de casas de alvenaria". "Sob a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva... estamos tratando dos planos de ajuda humanitária, do envio de equipes e do apoio às ações de reconstrução", anunciou na rede social X o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.