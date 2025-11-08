Rodrigo Paz assume presidência da Bolívia e encerra 20 anos de socialismo

O centro-direitista Rodrigo Paz assumiu neste sábado (8) a presidência da Bolívia, o que marca o fim de um ciclo de 20 anos de governos socialistas no contexto da pior crise econômica do país em quatro décadas. O novo presidente, de 58 anos, filho do ex-presidente Jaime Paz (1989-1993), foi recebido com aplausos no palácio legislativo boliviano, no centro de La Paz, pelos deputados e delegações internacionais.

Uma chuva torrencial no coração da cidade marcou os atos oficiais. A área do Palácio do Governo e do Parlamento permaneceu sob forte proteção policial. "Deus, família e pátria: Sim, juro!", declarou o novo presidente. O juramento foi feito pelo seu vice-presidente Edmand Lara, um ex-oficial da polícia. Paz, após vencer as eleições de outubro com o Partido Democrata Cristão, recebe um país em grave crise econômica devido à escassez de dólares e combustíveis. O governo de Luis Arce esgotou quase todas as suas reservas cambiais para sustentar uma política de subsídios universais à gasolina e ao diesel.