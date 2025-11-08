Israel devolve restos mortais de 15 palestinos

Como parte do acordo de cessar-fogo, Israel devolveu os restos mortais de 15 palestinos para cada refém israelense que retornou para casa. Os corpos chegaram ao Hospital Nasser, em Khan Younis.

Autoridades hospitalares em Gaza afirmam ter recebido, neste sábado, 8, os corpos de 15 palestinos devolvidos por Israel, conforme os termos do acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. A restituição acontece após militantes palestinos terem devolvido o corpo de um refém israelense no dia anterior.

Até o momento, Israel entregou os corpos de 285 palestinos, segundo a Cruz Vermelha e o Ministério da Saúde de Gaza.

Sem acesso a kits de DNA, as autoridades de saúde da região têm enfrentado dificuldades para identificar os corpos. Apenas a identidade de 84 deles foi constatada.

O ataque liderado pelo Hamas em 2023 ao sul de Israel matou cerca de 1,2 mil pessoas e deixou 251 reféns. A ampla ofensiva militar israelense matou mais de 68,8 mil palestinos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde local.

O órgão, que faz parte do governo administrado pelo Hamas e é composto por profissionais da área médica, mantém registros detalhados considerados geralmente confiáveis ??por especialistas independentes. /Com AP