Tufão Kalmaegi deixa cinco mortos no Vietnã após passagem devastadora pelas Filipinas

O tufão Kalmaegi atingiu o Vietnã na madrugada de sexta-feira (7) e matou cinco pessoas, após a passagem devastadora pelas Filipinas, onde o número de mortos subiu para 188. O ciclone potente, um dos mais letais do mundo neste ano, tocou o solo na noite de quinta-feira na costa central vietnamita, já devastada por tempestades recentes e onde milhares de pessoas abandonaram suas casas para evitar o tufão.

No início da semana, o Kalmaegi deixou um rastro de destruição nas Filipinas, com inundações que arrastaram carros, caminhões e contêineres de carga antes de seguir seu caminho para o oeste. "O teto da minha casa simplesmente voou", disse Nguyen Van Tam, um pescador de 42 anos da província vietnamita de Gia Lai, onde a tempestade provocou ventos de até 149 km/h, segundo o Ministério do Meio Ambiente. "Estamos todos bem, (mas) o tufão foi horrível, muitas árvores caíram", contou. As autoridades vietnamitas ainda avaliavam os danos na manhã de sexta-feira, mas o governo informou que pelo menos cinco pessoas morreram e 57 casas foram destruídas em Gia Lai e na região vizinha de Dak Lak.

Quase 3.000 residências sofreram danos. Onze embarcações afundaram, segundo as autoridades. Nas ruas próximas à praia de Quy Nhon, em Gia Lai, equipes de emergência e soldados trabalhavam com os moradores para remover as árvores arrancadas e retirar os escombros. "Foi um tufão muito forte", afirmou Tran Ngo An, 64 anos, à AFP. "É a segunda vez que vejo um tufão assim. O outro foi há cerca de 10 anos, mas não foi tão forte quanto este".

A empresa estatal de energia elétrica informou que 1,6 milhão de clientes ficaram sem eletricidade quando o tufão atingiu a costa central, mas o serviço foi restabelecido para um terço deles na manhã de sexta-feira. O tufão perdeu força ao avançar pelo interior do país, mas ainda estão previstas chuvas fortes para grande parte da costa central, segundo o serviço meteorológico nacional. O fenômeno atingiu o centro do Vietnã no momento em que a região se recuperava de mais de uma semana de inundações e chuvas recordes que deixaram pelo menos 47 mortos.

O país asiático está localizado em uma das regiões tropicais mais ativas do planeta em termos de ciclones e registra, em média, 10 tufões ou grandes tempestades por ano. O Kalmaegi, no entanto, foi o 13º de 2025. - Chuvas implacáveis nas Filipinas - Antes do Vietnã, o Kalmaegi atingiu as ilhas de Cebu e Negros, nas Filipinas. As inundações, consideradas sem precedentes, devastaram as localidades e cidades mais afetadas da província de Cebu, onde prosseguem as buscas por pessoas desaparecidas.