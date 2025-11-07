Trump descarta existência de bolha financeira em torno da IA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desconsiderou nesta sexta-feira (7) os temores dos mercados de que a inteligência artificial esteja sobrevalorizada, e projetou um futuro promissor para o setor. Quando um repórter da AFP lhe perguntou se estava preocupado com a possibilidade de uma bolha na IA, Trump respondeu: "Não, eu adoro a IA. Creio que vai ser muito útil. Estão acontecendo muitas coisas com ela."

"Estamos superando a China, estamos à frente do mundo em termos de IA", acrescentou Trump, enquanto a concorrência econômica e geopolítica impulsiona um frenesi de investimentos no setor. Nos últimos dias, a Bolsa de Valores de Nova York mostrou sinais de enfraquecimento, cautelosa diante das valorizações vertiginosas das gigantes do setor tecnológico e da IA em particular. Os especialistas estão preocupados porque algumas capitalizações subiram rápido, e crescem os temores sobre a capacidade das gigantes tecnológicas para absorver os custos colossais da corrida pela IA. Consultado pela AFP, Arnaud Morvillez, da Uzes Gestion, "alguns segmentos do mercado viram-se muito valorizados, especialmente em torno da IA; é necessário que desinflem, que os investidores realizem alguns lucros para começar de novo sobre bases sólidas".