Países defendem impostos para voos de luxo durante COP30

Espanha, França e Quênia lideram uma iniciativa na cúpula climática COP30 para promover um novo imposto sobre a primeira classe das companhias aéreas e jatos privados, informou à AFP uma fonte próxima às negociações. Em 2023, Barbados, França e Quênia criaram um grupo de trabalho destinado a desenvolver mecanismos inovadores de financiamento em prol do clima e do desenvolvimento.

Durante a COP30, que ocorre em Belém de 10 a 21 de novembro, esses países buscam agregar membros a essa coalizão, atualmente composta por cerca de dez países, a fim de tributar especificamente o transporte aéreo de luxo. Na prática, os países que ainda não o fizeram se comprometeriam a implementar um imposto sobre a primeira classe, a executiva e os jatos particulares. Aqueles que já aplicam alguma taxa prometeriam aumentar suas metas, com níveis de tributação mais altos e progressivos, o que equivaleria a criar um imposto específico, mais elevado, para a primeira classe. Para a aviação privada, a tributação seria preferencialmente baseada no combustível, embora existam outras opções possíveis.

Esses compromissos devem ser concretizados durante a cúpula do clima da ONU no Brasil ou posteriormente, dependendo do avanço das conversas. "Queremos ampliar a coalizão e incorporar mais Estados europeus", explicou à AFP uma fonte próxima às conversas. - "É o justo" -

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, declarou nesta sexta-feira que é necessário "avançar junto a outros países para tributar os voos de classe premium e em jatos privados". "É o justo: que quem mais tem e mais polui pague o que lhe corresponde", afirmou. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse na quinta-feira durante a cúpula de líderes anterior à COP30 que é necessário que haja um financiamento "inovador e justo".

"Junto com Quênia, Espanha, Somália, Benim, Serra Leoa e Antígua e Barbuda, avançamos significativamente no trabalho para alcançar uma melhor contribuição do setor da aviação para a adaptação", acrescentou. Este grupo de países inclui também Djibuti e Sudão do Sul. Os defensores de aumentar a carga fiscal da aviação de luxo argumentam que, de qualquer forma, o preço não é um fator tão relevante, já que os ricos seguirão comprando passagens, mesmo que sejam mais caras. O grupo de trabalho para essa iniciativa destacou em um documento que um imposto bem desenhado e concebido para a aviação "pode garantir receitas estáveis para o financiamento do clima e do desenvolvimento, ao mesmo tempo que reforça a equidade e a solidariedade".