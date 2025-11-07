Morre pioneiro do DNA e Nobel americano James Watson

O prêmio Nobel americano James Watson, que revolucionou a ciência ao descobrir a estrutura do DNA junto com seu colega Francis Crick, faleceu aos 97 anos, anunciou nesta sexta-feira (7) o Laboratório Cold Spring Harbor (CSHL), onde ele trabalhou durante grande parte de sua carreira. Seu trabalho pioneiro na ciência ficou marcado por comentários racistas, que o obrigaram a renunciar a seu cargo no prestigiado laboratório aos 80 anos.

Watson declarou à publicação britânica The Sunday Times que era "intrinsecamente pessimista sobre o futuro da África". "Todas as nossas políticas sociais se baseiam na premissa de que sua inteligência é igual à nossa, quando, na realidade, todas as provas demonstram o contrário". Marginalizado por um setor da comunidade científica, em 2014 decidiu leiloar sua medalha do Nobel. Nascido em 6 de abril de 1928 em Chicago, Watson foi um dos cientistas mais famosos do século XX graças à sua descoberta revolucionária da dupla hélice do DNA em 1953, junto com Crick.

Também ao lado de Crick, e com Maurice Wilkins compartilhou o Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1962 por uma pesquisa que deu origem à biologia moderna e abriu as portas para novos conhecimentos, incluindo o código genético e a síntese de proteínas. Em 1943, aos seus 15 anos, obteve uma bolsa para a Universidade de Chicago. Em 1947, graduou-se em zoologia e, posteriormente, ingressou na Universidade de Indiana, onde obteve o doutorado três anos depois.

Watson se interessou depois pelo trabalho dos cientistas da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, que utilizavam padrões fotográficos gerados por raios-X. Após se transferir para a Universidade de Copenhague, começou sua pesquisa sobre a estrutura do DNA. Em 1951, viajou à Estação Zoológica de Nápoles, onde conheceu Maurice Wilkins e observou pela primeira vez o padrão de difração de raios-X do DNA cristalino. Poco depois conheceu a Francis Crick e iniciou o que seria uma colaboração memorável.