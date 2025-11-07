Indiciamento de ex-ministro da Economia revive fantasma de expurgos políticos em Cuba

A acusação de "espionagem" e "corrupção" contra um ex-ministro da Economia próximo do presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, gera dúvidas e revive o fantasma dos expurgos políticos na cúpula do poder comunista. Desde a destituição de Alejandro Gil, em fevereiro de 2024, e do anúncio pouco depois feito por Díaz-Canel de que ele era investigado por "erros graves", nenhuma informação veio à tona sobre o destino do ex-ministro, mas um comunicado enigmático da Procuradoria-Geral de Cuba reacendeu as especulações há uma semana.

A Procuradoria pediu, então, que Gil, ministro da Economia e Planejamento entre 2018 e 2024, além de outros acusados, cujas identidades e número não foram especificados, sejam considerados responsáveis "pelos crimes de espionagem" e "atos em prejuízo da atividade econômica", e condenados à prisão. O texto enumerou, ainda, um leque de acusações: "malversação, suborno, falsificação de documentos públicos, evasão fiscal, tráfico de influência, lavagem de ativos, infração das normas de proteção de documentos sigilosos e subtração e dano de documentos ou outros objetos em custódia oficial". Não foram dados detalhes sobre o país beneficiário das supostas atividades de espionagem ou os prejuízos econômicos causados. Tampouco foi informada a data de um possível julgamento. Em Cuba, o crime de espionagem é punido com penas de 10 a 30 anos de prisão, de prisão perpétua e, inclusive, de morte.

- Próximo de Díaz-Canel - Gil, um engenheiro de transportes de 61 anos, foi um servidor público próximo de Díaz-Canel, que sucedeu Raúl Castro na Presidência cubana. Ele foi ministro da Economia e Planejamento de 2018 até sua queda repentina.

Desde então, não voltou a ser visto em público e não se sabe se está detido ou em prisão domiciliar. O caso Gil veio à tona em um momento em que o país enfrenta sua pior crise econômica em 30 anos e vive uma abertura caótica ao setor privado, com inflação alta, o empobrecimento de parte da população e o aumento das desigualdades. No entanto, sua destituição, embora espetacular, não é um fato isolado no poder cubano, marcado por uma sucessão de expulsões de políticos e militares, todas elas cercadas de mistério e ocorridas em momentos de crises ou de tensões internas.

Entre os casos de maior repercussão estão os do chanceler Felipe Pérez e o do secretário do Conselho de Ministros, Carlos Lage, em 2009, durante a Presidência de Raúl Castro. Estas duas figuras do poder cubano sofreram uma queda vertiginosa, após terem sido destituídos por conduta "imprópria". - "Mensagem política" -