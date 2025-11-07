Estudantes dos EUA quebram recorde mundial ao pegar, com a boca, jujuba lançada a 54 metros

Estudantes dos EUA quebram recorde mundial ao pegar, com a boca, jujuba lançada a 54 metrosO feito foi registrado de vários ângulos em vídeos de smartphones, e pelo menos seis amigos foram mobilizados para localizar a jujuba, verificar o resultado e documentar tudo de acordo com as regras do Guinness
Pouco antes de se formar, o estudante norte-americano Will Sorenson decidiu recrutar seu colega de faculdade, Ryan Hong, para superar um antigo recorde mundial de distância ao pegar uma jujuba com a boca. O feito inusitado entrou para o livro dos recordes, o Guinness World Records. Juntos, eles conseguiram alcançar a marca de 54 metros — 177 pés de distância.
Segundo o The Harvard Gazette, site de notícias oficial da Universidade de Harvard, Sorenson e Hong descobriram, por meio de uma pesquisa, que o recorde pré-existente era de 50 metros, cerca de 164 pés, e que o Guinness exigia que o lançamento fosse feito “mecanicamente”.
Os dois então tiveram a ideia de usar um estilingue, mas ainda havia questões logísticas a resolver para viabilizar o recorde.
Sorenson sabia que pegar uma jujuba dessa distância representava risco de engasgo, o que o levou a desenvolver uma técnica usando a língua para bloquear a garganta e proteger a traqueia durante o lançamento.
Outro ponto de atenção era que, à luz do dia, enxergar uma jujuba no ar seria algo bem difícil. A solução, então, foi usar a área aberta do campo de futebol americano, com o céu noturno iluminado pelos refletores do estádio.
“Quando testamos, parecia que a jujuba estava brilhando na noite. Você conseguia ver aquela coisa de tão longe”, contou Sorenson.
No fim, Sorenson e Hong precisaram de somente duas tentativas para quebrar o recorde mundial. O feito foi registrado de vários ângulos em vídeos de smartphones.
Pelo menos seis amigos foram mobilizados para localizar a jujuba, verificar o resultado e documentar tudo conforme as exigências do Guinness. O recorde foi oficializado em 2023 e desde estão segue eternizado no livro mundial dos recordes.