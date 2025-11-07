Em busca dos segredos do clima nas profundezas de uma geleira remota

Stanislav Kutuzov se emociona quando o cabo de perfuração que baixou até o fundo desta geleira na região do Pamir toca o fundo, 105 metros abaixo. Ele está prestes a extrair uma das amostras de gelo mais antigas do mundo, repleta de pistas sobre o passado e o futuro do clima. "É o melhor sentimento do mundo", exclama este glaciologista russo nas remotas montanhas do leste do Tadjiquistão, na fronteira com a China, onde um fotógrafo da AFP o acompanhou com exclusividade em setembro, como parte de uma expedição de 15 cientistas.

A missão, a uma altitude de 5.810 metros, foi histórica devido ao seu objetivo: extrair as amostras de gelo mais profundas já encontradas no maciço do Pamir e disponibilizar à ciência um arquivo precioso, tanto pela sua antiguidade quanto pelas informações que contém. As camadas de gelo compactado ao longo de séculos ou talvez milênios podem oferecer informações únicas sobre a neve, as temperaturas, a composição atmosférica e a poeira e os sedimentos de eras passadas. A equipe espera que as amostras de gelo sejam as mais antigas já extraídas de Pamir-Karakoram. Essa área intriga muito os especialistas do clima, pois é a única região montanhosa onde as geleiras parecem resistir ao aquecimento global. - Uma longa subida -

A expedição, financiada pelo Instituto Polar Suíço e pela fundação Ice Memory, inicialmente pretendia trabalhar na famosa geleira Fedchenko, mas teve que abandonar o projeto devido à dificuldade de acesso e à altitude excessiva para voos de helicóptero. A equipe, composta por cientistas suíços, russos, japoneses e tadjiques, optou então pela calota de gelo Kon Chukurbashi. A escalada aconteceu por etapas, a pé por terreno rochoso e depois pela neve, até finalmente alcançar o cume do maciço, com sua vista extraordinária sobre esta região da Ásia Central. A equipe passou sete dias perfurando o gelo em temperaturas abaixo de zero para extrair amostras de suas profundezas.

Especificamente, o material extraído consiste em dezenas de cilindros de gelo, com aproximadamente 50 centímetros de comprimento, que foram cuidadosamente trazidos à superfície, numerados e embalados antes de serem baixados por 'sherpas' e armazenados em caminhões refrigerados. "Perfuramos os primeiros 50 metros em um dia", diz Stanislav Kutuzov, paleoclimatologista da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos. "A partir de 70 ou 80 metros, começamos a ter problemas com a qualidade" do gelo, conta ele à AFP. - Até 30.000 anos de antiguidade? -

De repente, o gelo mostrou-se mais frágil e difícil de manusear. E mais promissor também. Sinal de um período de mudança, acredita o líder da expedição, Evan Miles, glaciologista das universidades suíças de Friburgo e Zurique. A equipe nunca tinha visto tantas partículas de poeira no gelo, o que dificultou as tarefas de perfuração. Finalmente, nos "últimos três a cinco metros, surgiu uma tonalidade escura, amarelada, o que indica condições muito diferentes", explica Kutuzov.