Alpine confirma renovação com Franco Colapinto para temporada 2026 da F1

O argentino Franco Colapinto foi confirmado como piloto da Alpine para a temporada 2026 da Fórmula 1, anunciou a equipe nesta sexta-feira (7).

Colapinto, de 22 anos, voltará a formar dupla com o francês Pierre Gasly.

"Franco Colapinto completa nosso time de pilotos para 2026, trazendo estabilidade e continuidade à nossa equipe para a era de novas regras", publicou a Alpine nas redes sociais, a dois dias do Grande Prêmio do Brasil.

O regulamento da próxima temporada da F1 terá mudanças, com carros "mais leves, mais potentes e com maior ênfase na habilidade do piloto", segundo a Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

"Tenho bons pressentimentos sobre 2026", disse Colapinto em um comunicado divulgado pela escuderia francesa.

"Para mim, representar meu país neste esporte (...) é algo que sonhei a vida toda. Estou muito emocionado por ter voltado à Fórmula 1 este ano, mas estou ainda mais emocionado para retornar em 2026 com a mesma equipe, com as mesmas pessoas", continuou o argentino.

Colapinto estreou na categoria em 2024, mas teve um 2025 difícil, sem ter somado pontos até o momento.

Gasly, de 29 anos, tem 20 pontos nesta temporadas e seu melhor resultado foi o sexto lugar no GP da Grã-Bretanha, em julho.

