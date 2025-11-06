Tufão Kalmaegi deixa mais de 140 mortos nas Filipinas e avança em direção ao Vietnã

O tufão Kalmaegi avança em direção ao Vietnã após deixar pelo menos 142 mortos e 127 desaparecidos em inundações devastadoras no centro das Filipinas, segundo números oficiais divulgados nesta quinta-feira (6). O Kalmaegi é o tufão mais letal registrado no planeta em 2025, segundo a base de dados de desastres EM-DAT.

As inundações provocadas pelo tufão, descritas como sem precedentes, devastaram povoados e cidades na província de Cebu, onde arrastaram veículos, barracos e até mesmo enormes contêineres de transporte. A Defesa Civil local confirmou 114 mortes, mas o número não inclui outros 28 óbitos registrados pelas autoridades provinciais de Cebu. Mais de 500.000 pessoas foram deslocadas pelas inundações. O presidente filipino, Ferdinand Marcos, declarou "estado de calamidade nacional", o que autoriza o governo a liberar fundos para ajuda humanitária e a impor limites aos preços de produtos de primeira necessidade.

"Infelizmente, há outro (tufão) a caminho, com potencial para ser ainda mais forte", alertou Marcos em uma entrevista coletiva. Ele fez referência à tempestade tropical Fung-wong, que ganha força enquanto avança em direção a Luzon, a principal ilha das Filipinas. A tempestade pode virar um tufão antes de tocar o solo na segunda-feira (10).

Em Liloan, um povoado perto da cidade de Cebu onde 35 corpos foram retirados das zonas inundadas, jornalistas da AFP viram carros empilhados e telhados arrancados de edifícios, cujos moradores tentavam remover a lama. Uma mulher com necessidades especiais foi uma das vítimas em Liloan, ao ficar presa em um quarto quando sua casa foi inundada. "Tentamos abrir [a porta de seu quarto] com uma faca e uma alavanca, mas ela não cedeu. Depois, a geladeira começou a boiar", contou Christine Aton, irmã da vítima.

"Abri a janela e meu pai e eu saímos nadando. Choramos porque queríamos salvar minha irmã mais velha", relatou a mulher, de 29 anos. - Alerta no Vietnã - Chyros Roa, 42 anos, disse que sua família foi salva pelos latidos de seu cachorro quando a água começou a subir durante a madrugada em sua casa, o que permitiu que todos se abrigassem no telhado.