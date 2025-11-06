Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump cogita 'plano B' se Suprema Corte bloquear sua política tarifária

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (6) que teria de "preparar um plano B" caso a Suprema Corte anule uma parte importante da política tarifária que ele implementou.

"Acho que seria catastrófico para o nosso país, mas também acredito que teremos de preparar um plano B. A maioria das pessoas me disse que fizemos tudo corretamente", declarou o republicano na Casa Branca.

