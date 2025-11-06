Trump cogita 'plano B' se Suprema Corte bloquear sua política tarifária

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (6) que teria de "preparar um plano B" caso a Suprema Corte anule uma parte importante da política tarifária que ele implementou.

"Acho que seria catastrófico para o nosso país, mas também acredito que teremos de preparar um plano B. A maioria das pessoas me disse que fizemos tudo corretamente", declarou o republicano na Casa Branca.