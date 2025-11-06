Para evitar o abismo, Lula e Guterres pedem que luta pelo clima não seja abandonada

O Brasil e a ONU lançaram, nesta quinta-feira (6), um apelo para que a luta pelo clima não seja abandonada, para que ainda haja esperanças de salvar o planeta, na abertura de uma cúpula anterior à COP30 da ONU em Belém do Pará. Cerca de 30 chefes de Estado e de governo, segundo a última lista oficial, responderam ao convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comparecer à capital paraense antes da COP, que será realizada de 10 a 21 de novembro.

O encontro de dois dias começou pouco depois de a ONU informar que o ano de 2025 se desenha como um dos mais quentes já registrados, coroando mais de uma década de temperaturas altas e inéditas. "Falhamos" no objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 °C em relação à era pré-industrial, disse em Belém o secretário-geral da ONU, António Guterres. "Isso é um fracasso moral e uma negligência mortal", mas "nunca estivemos melhor equipados para reagir", com instrumentos como as energias renováveis, acrescentou. Lula chamou os líderes a agir imediatamente para salvar o planeta. "A janela de oportunidade que temos para agir está se fechando rapidamente", advertiu em seu discurso de abertura.

Também criticou as mentiras de "forças extremistas" que favorecem a "degradação ambiental". A cúpula antecede a COP30, que representou um grande desafio logístico para Belém, uma cidade com capacidade hoteleira reduzida. Sua escolha como sede encareceu os preços e complicou a chegada de pequenas delegações e ONGs. As autoridades aproveitaram, no entanto, para dar uma nova cara ao município de quase 1,4 milhão de habitantes, dos quais metade vive em favelas.

"Em relação às obras feitas, Belém melhorou muito. Vai ficar um grande legado pra gente, a cidade ficou muito mais bonita", comentou Rosiane Brito, funcionária administrativa de 40 anos. Foram mobilizados cerca de 10 mil agentes das forças de segurança, além de 7.500 militares. - Ritual amazônico -

"Nada começa na Amazônia sem um ritual", disse à AFP Walter Kumaruara, indígena de 29 anos da região, durante uma cerimônia de povos amazônicos, em frente ao centro de negociações. "Tantas caras do nosso povo estampadas pela cidade, mas nós não estamos dentro desse evento", lamentou. Cerca de 870 mil indígenas vivem na Amazônia Legal e suas tradições são consideradas fundamentais para manter de pé a maior floresta tropical do mundo.