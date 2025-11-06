Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'O melhor estreante', diz Felipe Massa sobre Bortoleto

Autor Esteban ROJAS
Tipo Notícia

Depois de oito anos, o circuito de Interlagos voltará a ter um brasileiro no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1: Gabriel Bortoleto, "o melhor estreante", segundo seu antecessor, Felipe Massa, que elogiou o rápido crescimento do piloto da Sauber nas pistas.

"Evoluiu muito", disse Massa em entrevista à AFP sobre Bortoleto, de 21 anos, que faz sua primeira temporada na principal categoria do automobilismo mundial.

Embora estreantes como o francês Isack Hadjar, da Racing Bulls, ou o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, tenham marcado mais pontos que Bortoleto com carros mais potentes, o ex-piloto de 44 anos mantém sua preferência pelo jovem brasileiro na escolha do melhor novato do ano.

A seguir, trechos da entrevista de Felipe Massa à AFP.

Pergunta: Como você avalia o momento do automobilismo da América Latina com a eclosão de Bortoleto e do argentino Franco Colapinto?

Resposta: "O automobilismo na América Latina vinha sofrendo, porque a gente não tinha nenhum piloto na Fórmula 1 nos últimos anos, tanto brasileiro como argentino. Hoje a gente tem piloto brasileiro, o Bortoleto, argentino, o Colapinto, e outros pilotos brasileiros também com chances, como Rafael Câmara e o [Felipe] Drugovich. Então, com certeza, é uma evolução".

P: Como você vê a temporada do Bortoleto, considerado por muitos o melhor piloto da sua geração?

R: "O Bortoleto é um piloto que eu conheço desde criança. Ele é um piloto que evoluiu muito na sua carreira, é um piloto que sempre foi muito rápido, talvez um pouco inconstante quando era jovem, e aí teve uma evolução muito boa, principalmente Fórmula 3 e Fórmula 2, ganhando no primeiro ano. Então, é um piloto que mostrou ter talento para estar na Fórmula 1 e pode ter uma carreira sólida".

"Tem outros pilotos também, como o [Isack] Hadjar, que está fazendo um ano sensacional, como o Kimi Antonelli, que é um piloto que eu também conheço do kart e é sensacional, que também está fazendo uma boa temporada. Mas eu acho que se eu tiver que escolher o melhor estreante, na minha opinião, eu vou escolher o Bortoleto".

- "O talento certo" -

P: O Brasil teve campeões lendários como Ayrton Senna, Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi, além de pilotos marcantes como Rubens Barrichello e você, mas ficou sem nenhum representante entre 2017 e 2024. O que aconteceu?

R: "Eu acho que talvez a gente não estava com o nível de pilotos corretos para chegar na Fórmula 1 e ficar tantos anos como eu fiquei, como o Rubinho ficou, e os outros pilotos renomados antes da gente, como Fittipaldi, Piquet e Senna. Não é fácil de arrumar um piloto. A gente sabe que a gente tem 20 pilotos na Fórmula 1 correndo. Então, você tem que ter o piloto certo, tem que ter o piloto com o talento certo, com a cabeça certa e, logicamente, com a base certa no automobilismo para você chegar lá".

- "Que venham mais!" -

P: As promessas daqui precisam ir para o exterior muito jovens, com 12 ou 13 anos, para tentar chegar à Fórmula 1. Isso é um obstáculo?

R: "Pelo menos para mim, foi um aprendizado de vida incrível que eu tive indo jovem para a Europa. Eu não tinha 12 ou 13 anos, eu tinha 18 e fui morar sozinho [na Italia, para competir na Fórmula Renault]. Não sabia falar a língua, tive que aprender a trabalhar com pessoas e culturas diferentes, países diferentes, mentalidades diferentes. Então, eu acho que no esporte é um pouco assim. E por ser um brasileiro, você sabe que para conseguir chegar na Fórmula 1 ou na Fórmula Indy, você tem que sair do seu país. Você tem que ir para a Europa ou para os Estados Unidos. É um trabalho muito difícil, onde você tem que deixar muita coisa de lado. Também a saudade da família. Mas eu acho que quando você tem alguma coisa forte na sua mente, um sonho, isso te leva muito além daquilo que você pode imaginar".

P: Qual o impacto da entrada de patrocinadores latino-americanos?

R: "Tendo ajudas, a gente sabe que a gente tem mais chances de ter pilotos com o seu talento que talvez não tenham oportunidade de correr financeiramente. Então é muito positiva a entrada de empresas latino-americanas para apoiar o seu piloto. E que venham mais!".

