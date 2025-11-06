Norris e Piastri retomam disputa pelo título no GP do Brasil, com Verstappen no retrovisor

Já na reta final da temporada, o britânico Lando Norris defenderá sua liderança do Mundial de Fórmula 1 neste fim de semana, no Grande Prêmio do Brasil, depois de uma vitória dominante no México. Faltando quatro corridas para o fim do campeonato, Norris lidera a classificação com 357 pontos, um a mais que seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, enquanto o holandês Max Verstappen (Red Bull) ainda tem chances de conquistar seu quinto título consecutivo.

Vencedor no Brasil em 2019, 2023 e 2024, Verstappen está em terceiro com 321 pontos, e sua ascensão nas últimas corridas ameaça desestabilizar a McLaren. O circuito de Interlagos, em São Paulo, estará em festa, pois terá novamente um brasileiro na pista, com o jovem Gabriel Bortoleto, novato da Sauber. O último representante do país na categoria havia sido Felipe Massa, em 2017. - Um duelo entre as McLaren na chuva? - Com sua vitória no México há duas semanas, Norris subiu no degrau mais alto do pódio pela sexta vez no ano (depois de Austrália, Mônaco, Áustria, Grã-Bretanha e Hungria) e recuperou a liderança do campeonato.

O britânico liderou de ponta a ponta e terminou com uma vantagem de 30.324 segundos sobre o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que chegou em segundo. A disputa com Piastri marcou o ano com os carros dominantes da McLaren, equipe que garantiu no início de outubro o título do campeonato de construtores. No entanto, existe um elemento que traz incerteza: o prognóstico de chuva ao longo do fim de semana, um fator que prejudicou Norris na disputa pelo título com Verstappen no ano passado.

"Pilotar na chuva é uma das experiências mais difíceis e imprevisíveis que existem. Muitas vezes é divertido e pode ser melhor para as corridas", mas "faz com que as coisas sejam um pouco mais complicadas", disse o piloto da McLaren. Aliada de Verstappen, a chuva pode ser determinante no fim de semana, já que no GP do Brasil será realizada a penúltima corrida sprint da temporada, uma oportunidade adicional para que o holandês reduza a vantagem dos líderes. - "Lugar especial" -

O tetracampeão mundial retorna a uma pista que conhece bem. E, falando em chuva, ele deu um show no ano passado debaixo de um temporal. "Para mim, o Brasil é um lugar especial", disse Verstappen. Para celebrar a ocasião, ele estreará um capacete com as cores verde, amarela e azul.