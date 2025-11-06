Mundo entra em terreno perigoso se não cumprir metas climáticas

A sombra de um fracasso coletivo no esforço para reduzir as emissões de gases de efeito estufa paira sobre as negociações climáticas no Brasil, após a ONU declarar que o aquecimento global ultrapassará o limite acordado de +1,5°C. As tensões geopolíticas, a incerteza econômica e a política antiecológica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desviaram a atenção política da luta para reduzir as emissões que causam o aquecimento global.

Mesmo antes da abertura da conferência sobre o clima (COP) em Belém do Pará, o secretário-geral da ONU, António Guterres, explicou que o limite de +1,5°C em relação à era pré-industrial será inevitavelmente ultrapassado durante este século. "O caminho para um futuro viável está cada dia mais difícil. Mas não há razão para desistir", disse ele na terça-feira em uma mensagem de vídeo. Os cientistas insistem no perigo que representa cada décimo de grau de aquecimento acima de +1,5°C, que acarretará efeitos imprevisíveis para os ecossistemas e a vida humana, entre ondas de calor, secas, incêndios, inundações, tempestades, aumento do nível do mar, danos à biodiversidade, etc. O diretor do Instituto de Pesquisa Climática de Potsdam (PIK), Johan Rockström, estima que talvez sejam necessários entre 50 e 70 anos de esforços drásticos antes de ser possível voltar a ficar abaixo desse limite de +1,5°C.

"Isso significa que, com uma probabilidade de 100%, enfrentaremos uma época muito difícil antes que, potencialmente, as coisas melhorem", explicou à AFP. O Acordo de Paris foi assinado em 2015 com o objetivo de limitar o aquecimento "bem abaixo" de 2°C, ou até mesmo de 1,5°C, se possível. - "Modo desastre" -

Embora ultrapassar o limite - ou seja, que a temperatura supere a marca de +1,5°C antes de voltar a baixar - não seja um conceito novo na ciência, muitas figuras destacadas do campo climático mostraram-se desconfortáveis em falar sobre isso. "Não queria dar a impressão de que não há problema se ultrapassarmos o limite", declarou este ano à AFP Patricia Espinosa, ex-diretora da ONU Clima. "Queria manter-me muito, muito firme". Para que essa fase seja o mais breve possível, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) indica que, idealmente, as emissões de gases de efeito estufa deveriam ter atingido seu pico em 2020 e depois ter diminuído aproximadamente pela metade até 2030. Estamos na metade da década e elas ainda não começaram a diminuir.

Portanto, a mensagem está mudando. "A primeira coisa que devemos dizer com sinceridade à humanidade, mas também a todos os líderes políticos que se reúnem em Belém, é que devemos reconhecer nosso fracasso", segundo Rockström, que faz parte da equipe de assessores do secretário-geral da ONU. "Não há evidências que demonstrem que podemos nos adaptar a nada acima de +2°C", acrescentou. Quanto a +3°C, seria "modo desastre" para bilhões de habitantes do planeta, alertou.