Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lanterna da Champions, Ajax demite técnico John Heitinga

Lanterna da Champions, Ajax demite técnico John Heitinga

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ajax anunciou nesta quinta-feira (6) a demissão do técnico John Heitinga, após um mau início de temporada, no qual o time ocupa a última posição (36º) na Liga dos Campeões, com quatro derrotas.

"O Ajax está em busca de um novo treinador. Enquanto isso, Fred Grim assumirá as funções de Heitinga", informou o clube em comunicado.

Heitinga estava no cargo desde maio, quando assinou um contrato de dois anos.

O diretor técnico do clube, Alex Kroes, admitiu que a decisão de demitir o treinador foi "dolorosa".

"Sabemos que um novo técnico precisa de tempo para trabalhar com uma equipe que teve mudanças", afirmou o dirigente. "Demos esse tempo a John, mas acreditamos que é melhor para o clube colocar outra pessoa à frente da equipe", acrescentou.

Kroes também colocou seu cargo à disposição, mas a diretoria pediu sua permanência. Seu contrato vai até o final da temporada.

Na última quarta-feira, o Ajax foi derrotado em casa pelo Galatasaray por 3 a 0, em jogo pela 4ª rodada da Champions.

ric/pm/dam/cb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar