Lanterna da Champions, Ajax demite técnico John Heitinga

"O Ajax está em busca de um novo treinador. Enquanto isso, Fred Grim assumirá as funções de Heitinga", informou o clube em comunicado.

O Ajax anunciou nesta quinta-feira (6) a demissão do técnico John Heitinga, após um mau início de temporada, no qual o time ocupa a última posição (36º) na Liga dos Campeões, com quatro derrotas.

Heitinga estava no cargo desde maio, quando assinou um contrato de dois anos.

O diretor técnico do clube, Alex Kroes, admitiu que a decisão de demitir o treinador foi "dolorosa".

"Sabemos que um novo técnico precisa de tempo para trabalhar com uma equipe que teve mudanças", afirmou o dirigente. "Demos esse tempo a John, mas acreditamos que é melhor para o clube colocar outra pessoa à frente da equipe", acrescentou.

Kroes também colocou seu cargo à disposição, mas a diretoria pediu sua permanência. Seu contrato vai até o final da temporada.