Israel bombardeia Hezbollah no sul do Líbano e grupo xiita rejeita negociações

O Exército israelense bombardeou o sul do Líbano nesta quinta-feira (6) com o objetivo declarado de impedir o rearmamento do movimento pró-Irã Hezbollah, que defendeu seu "direito" de defesa e rejeitou qualquer diálogo político com Israel. "As Forças de Defesa de Israel iniciaram uma série de bombardeios contra alvos militares do Hezbollah no sul do Líbano", informou o Exército em um comunicado.

O corpo armado emitiu ordens de retirada em três localidades da região, onde Israel acusou o movimento libanês xiita de retomar suas operações. A Agência Nacional de Informação (NNA, na sigla em inglês) relatou ataques em Aita al-Jabal, al-Taybeh e Tayr Debba, e informou que drones sobrevoaram Beirute, a capital do país. O Ministério da Saúde informou, por sua vez, que pelo menos uma pessoa morreu em um bombardeio no sul do Líbano, enquanto o Exército israelense anunciou ter atacado membros da unidade de reconstrução do Hezbollah. Simultaneamente à guerra de Gaza iniciada em outubro de 2023, o grupo xiita e Israel travaram um conflito que se intensificou em setembro de 2024, no qual o Exército israelense bombardeou centenas de alvos no Líbano e matou, entre outros, o histórico líder do partido, Hassan Nasrallah.

Apesar do cessar-fogo que, em novembro de 2024, encerrou o confronto, os militares israelenses continuam realizando ataques regulares contra redutos do Hezbollah no Líbano e mantêm tropas em cinco pontos no sul do país. Neste contexto, um enviado dos Estados Unidos pressionou o Líbano no sábado a iniciar negociações diretas com Israel, seu vizinho do sul. Mas o movimento libanês afirmou ser contra "qualquer negociação política com Israel", país com o qual o Líbano segue tecnicamente em estado de guerra, e estimou que tal negociação não serviria "ao interesse nacional".

Em uma "carta aberta" dirigida ao povo e aos dirigentes libaneses, reafirmou também seu "direito legítimo" de se defender "de um inimigo que impõe a guerra ao nosso país e não cessa suas agressões". Uma fonte próxima ao Hezbollah indicou à AFP que a "carta aberta" foi divulgada após enviados americanos e egípcios pressionarem as autoridades libanesas a abrir negociações políticas diretas com Israel. - Desarmar o Hezbollah -

O enviado americano Tom Barrack considerou no sábado em Manama, capital do Bahrein, que o "diálogo com Israel" poderia ser a chave para reduzir as tensões. Como parte do cessar-fogo, que o Hezbollah diz respeitar, o governo de Beirute ordenou ao Exército que organizasse um plano para desarmar o movimento libanês. Mas o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, acusou o presidente libanês, Joseph Aoun, de "procrastinar" em relação a esse plano.