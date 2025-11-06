Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Acionistas da Tesla aprovam pacote salarial de US$ 1 tri para Elon Musk

Autor AFP
Tipo Notícia

Os acionistas da fabricante de veículos elétricos Tesla aprovaram um plano de remuneração de seu diretor-executivo, Elon Musk, segundo o qual o homem mais rico do mundo pode chegar a embolsar US$ 1 trilhão (R$ 5,34 trilhões) em dez anos.

O plano, que estabelece 12 marcos de metas financeiras e operacionais ao longo dos próximos dez anos, foi aprovado por 75% dos acionistas reunidos em assembleia em Austin, Texas.

Depois do anúncio, Musk saiu sob aplausos e vivas das centenas de participantes da assembleia geral, que foi transmitida ao vivo pela internet.

"Obrigado de todo o coração aos que apoiaram", declarou Musk, cujo patrimônio é estimado em 500 bilhões de dólares (R$ 2,6 trilhões).

"Isto não é simplesmente um novo capítulo na história da Tesla, mas um livro completamente novo", acrescentou o empresário, antes de falar dos diferentes produtos e projetos do grupo, que se inclina cada vez mais para a autonomia, a robótica e a inteligência artificial (IA).

O marco final das metas estabelecidas para Musk prevê que ele alcance uma capitalização de mercado da empresa de US$ 8,5 bilhões (R$ 45,4 bilhões) e a venda de 20 milhões de veículos.

Em junho, a Tesla fabricou seu veículo de número oito milhões.

Se cumprir com todos os requisitos no tempo estipulado, Elon Musk pode receber até 12% adicionais de capital atual e possuir entre 25% e 29% da Tesla.

O novo plano de remuneração para o magnata gerou debate desde o seu anúncio em setembro. Até o último minuto, apoiadores e opositores do pacote tentaram convencer outros acionistas de sua causa.

"A Tesla não é dirigida por um diretor-geral comum. Elon é um visionário [...], que implementou revoluções industriais e transformações bem-sucedidas de numerosas empresas pioneiras de bilhões de dólares", afirmava a Tesla.

Por essa razão, segundo os seus apoiadores, Musk merece este plano de remuneração que também buscava convencê-lo a permanecer à frente da companhia. De fato, o empresário insinuou que, se não conseguisse o que desejava, estaria menos inclinado a continuar na Tesla.

Tags

eua empresas

