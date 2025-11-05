O dilema da Índia: metas climáticas e necessidade de crescimento

A Índia é o país mais populoso do mundo, o terceiro maior emissor de gases do efeito estufa e continua muito dependente do poluente carvão para suprir a crescente demanda energética. Antes da COP30, a conferência sobre o clima que começará na próxima semana na cidade de Belém (Pará), a AFP faz um resumo dos compromissos climáticos do país:

- Emissões - Em 2024, a Índia emitiu 4,4 bilhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente - uma medida de todos os gases do efeito estufa do planeta -, segundo dados da ONU, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Contudo, com uma população de 1,4 bilhão de pessoas, suas emissões per capita e sua contribuição histórica para o aquecimento global são muito menores. A Índia se comprometeu a alcançar emissões líquidas zero até 2070 e está no caminho para cumprir e superar sua promessa de reduzir, até 2030, a intensidade das emissões em 45% (ou seja, o grau de suas emissões relativo ao PIB) na comparação com os níveis de 2005.

- Energia elétrica - Em 2025, os combustíveis não fósseis alcançaram metade da capacidade energética instalada da Índia, uma meta atingida cinco anos antes do previsto. Mas a capacidade não se traduziu em geração e o país continua sendo o segundo maior consumidor de carvão do mundo, fonte que gera quase 75% da energia elétrica do país.

A previsão aponta que as necessidades de eletricidade mais do que dobrarão até 2047, segundo o Centro Indiano para Ciência e Meio Ambiente. No momento, o país continua distante da ambiciosa meta nacional de alcançar 43% de geração de energia renovável até 2030. Apenas 2,5% dos veículos vendidos na Índia no ano passado eram elétricos, segundo a S&P Global. - Objetivos -

Como todos os signatários do Acordo de Paris, que estabeleceu o objetivo de limitar o aquecimento global de longo prazo a 1,5ºC, a Índia deve apresentar em breve um plano com seus compromissos climáticos e suas metas até 2035. Aman Srivastava, pesquisador de políticas climáticas no think tank 'Sustainable Futures Collaborative', afirmou que as metas provavelmente serão cautelosas, permitindo que a Índia cumpra e possivelmente supere os objetivos. Um anúncio importante poderia ser o ano em que as emissões alcançarão o pico, talvez por volta de 2040-2045, declarou à AFP.