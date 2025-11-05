Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novo julgamento por morte de Maradona começará em 17 de março de 2026

Autor AFP
Tipo Notícia

Um tribunal argentino marcou para o dia 17 de março de 2026 o início do novo julgamento sobre as circunstâncias da morte de Diego Maradona, após a suspensão do primeiro processo em maio deste ano, segundo decisão judicial emitida nesta quarta-feira (5).

O primeiro julgamento em San Isidro, no norte de Buenos Aires, foi anulado depois que o tribunal removeu uma das juízas por ter participado da filmagem de um documentário não autorizado sobre o processo.

O escândalo terminou com a renúncia dos outros magistrados que integravam a corte e outro tribunal foi designado para abrir um novo processo.

Na decisão desta quarta-feira, o tribunal de San Isidro convocou as partes para uma audiência preliminar no dia 12 de novembro para o "tratamento e admissão das provas apresentadas".

Maradona faleceu no dia 25 de novembro de 2020 devido a um edema pulmonar enquanto se recuperava em casa de uma neurocirurgia.

Oito membros da equipe médica do astro argentino podem ser condenados a penas de 8 a 25 anos de prisão por homicídio com dolo eventual, ou seja, com ciência de que suas ações poderiam ocasionar a morte do paciente.

