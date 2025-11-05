Morre Ronald Venetiaan, ex-presidente e referência democrática do Suriname

Venetiaan foi o primeiro presidente eleito do país em 1991, após 11 anos de ditadura. Foi derrotado nas eleições de 1996, mas voltou a vencer em 2000 e 2005, governando o Suriname por um total de 15 anos.

Ronald Venetiaan, presidente do Suriname em três mandatos e figura de referência na história democrática desse pequeno país de língua holandesa localizado no norte da América do Sul, faleceu nesta quarta-feira (5) aos 89 anos, anunciou sua família.

Respeitado tanto no Suriname quanto no exterior, o ex-professor de matemática conseguiu restabelecer a ajuda econômica dos antigos colonizadores, os Países Baixos, ao seu país.

"Foi um estadista e um grande filho da nação, que dedicou sua vida a servir ao Suriname. Venetiaan teve um papel importante no desenvolvimento do país e foi especialmente conhecido por seu compromisso com a educação, a democracia e a boa governança", declarou a atual presidente, Jennifer Simons, eleita neste ano.

Nos últimos meses, Venetiaan havia expressado preocupação com a situação do Partido Nacional do Suriname, do qual se afastou depois que a legenda formou uma coalizão com o Partido Nacional Democrático, liderado por Simons e fundado por seu principal adversário, o ex-ditador Desi Bouterse, falecido em dezembro de 2024.

"Um grande estadista [...] Com sua morte, perco um mentor pessoal e um estadista sob cujo mandato servi como ministro da Justiça e Polícia", afirmou Chan Santokhi, ex-presidente derrotado por Simons nas eleições deste ano.